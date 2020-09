Probabili formazioni Shamrock Rovers Milan/ Quote, sarà panchina per Sandro Tonali?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Shamrock Rovers Milan, sfida per il secondo turno preliminare dell’Europa League, in programma questa sera a Dublino alle ore 20.00: andiamo dunque a scoprire quali saranno le mosse di Bradley come di Pioli per questo big match. La sfida di questa sera infatti si annuncia più che mai bollente: dopo un lungo digiuno, il Diavolo torna in Europa e proprio con l’Europa League apre la sua stagione 2020-21 dopo appena poche settimane di riposo e preparazione (vista la conclusione tardiva del precedute Campionato di Serie A. E in vista di questo importantissimo esordio, pure Stefano Pioli è posto di fronte a parecchi dubbi e nodi da sciogliere per disegnare le probabili formazioni di Shamrock Rovers Milan, tra assenti e trame di mercato. Pare invece già sicuro del suo 11 il collega Stephen Bradley, tenuto anche conto che gli Irlandesi da tempo sono già scesi in campo (il campionato di Premier Division è iniziato già da alcune settimane) e dunque sono formazione già al top della condizione. Andiamo allora a esaminare da vicino dubbi e certezze degli allenatori per le probabili formazioni di Shamrock Rovers Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Benché la formazione irlandese sia squadra di valore, pure per il pronostico fissato alla vigilia del fischio d’inizio, sono i rossoneri i netti favoriti al successo questa sera. Se poi guardiamo le quote segnate dal portale Eurobet, per l’1×2, vediamo che il successo dello Shamrock Rovers è stato dato a 19.00, contro l’appena 1.08 segnato per la vittoria del Milan in Europa League: il pari vale 9.00 la posta in gioco.

LE PROBABILI FORMAZIONI SHAMROCK ROVERS MILAN

LE MOSSE DI BRADLEY

Come abbiamo già ricordato prima, gli irlandesi anno cominciato la propria stagione oramai diverse settimane fa e Bradley oggi ha a disposizione una rosa ricca e al top della condizione. Fissato dunque il classico 3-4-2-1 ecco che questa sera in difesa sarà Mannus il titolare tra i pali e in avanti pure non mancheranno Grace, Roberto Lopes e O’Brien (che prenderà il posto dello squalificato Scales). In mediana la prima ipotesi del tecnico vede confermati dal primo minuto McEneff e Watts al centro, con il duo Marshall-Finn adibito in corsia. Per l’attacco il punto di riferimento degli Shamrock sarà il capocannoniere Burke: in coppia con lui ecco dal primo minuto Farruggia, mentre Greene farà da prima punta.

LE SCELTE DI PIOLI

Maggiori i dubbi e i ballottaggi in corso nello spogliatoio rossonero invece, dove Pioli dovrà attendere gli ultimi allenamenti per capire lo stato di forma dei suoi. In tal senso il primo dubbio guarda le condizioni di Ibrahimovic, che pochi giorni fa si è fermato per un guaio muscolare: lo svedese farà di tutto per esserci e in tal caso sarà il trittico formato da Castillejo, Calhanoglu e Saelemakers (che si sono comportati bene nelle ultime amichevoli estive) a sostenerlo alle sue spalle. Per la mediana dovrebbe venir confermata dal primo minuto la coppia Bennacer-Kessie, anche se certo i tifosi scalpitano per vedere in rossonero l’ultimo colpo di calciomercato Sandro Tonali. In difesa invece mancherà il capitano Alessio Romagnoli, ancora fermo in infermeria: Gabbia prenderà il suo posto al fianco di Kjaer, mentre la coppia Theo Hernandez-Calabria si occuperà delle corsie del reparto.

IL TABELLINO

SHAMROCK ROVERS (3-4-2-1): Mannus; O’Brien, Grace, Roberto Lopes; Marshall, McEneff, Watts, Finn; Burke, Farrugia; Greene All.: Stephen Bradley

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic All. Stefano Pioli



