Probabili formazioni Sheriff Inter/ Quote: tornerà titolare Vidal?

PROBABILI FORMAZIONI SHERIFF INTER: CHI GIOCA OGGI?

Le probabili formazioni di Sheriff Inter ci introducono alla partita di stasera, uno snodo fondamentale per il cammino dei nerazzurri nel girone D di Champions League che è giunto alla sua quarta giornata. Due settimane fa a San Siro l’Inter ha raddrizzato una partenza negativa grazie alla vittoria per 3-1 proprio contro i moldavi, fin qui rivelazione della Champions League e che restano davanti in classifica ai nerazzurri, oggi a caccia del sorpasso.

Ecco perché servirebbe un nuovo successo, sulla scia della crescita mostrata anche in campionato: domenica la vittoria contro l’Udinese è stata la seconda consecutiva senza subire alcun gol. Rimettersi definitivamente in linea per la qualificazione agli ottavi di Champions League per poi pensare al derby di domenica sera: questo è l’obiettivo, ma per il momento c’è curiosità per scoprire le probabili formazioni di Sheriff Inter a poche ore dalla partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico di Sheriff Inter in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I nerazzurri partono favoriti e il segno 2 è quotato a 1,30, poi si sale già di molto in caso di pareggio, con il segno X quotato a 5,50. Infine, il segno 1 varrà 9,75 volte la posta in palio in caso di vittoria dello Sheriff.

PROBABILI FORMAZIONI SHERIFF INTER

LE MOSSE DI VERNYDUB

Nelle probabili formazioni di Sheriff Inter, sottolineiamo che l’allenatore dei padroni di casa Jurij Vernydub dovrebbe schierare lo Sheriff Tiraspol secondo il modulo 4-2-3-1. Prevedibili conferme per i protagonisti delle scorse partite, che hanno messo i moldavi al centro dell’attenzione internazionale. In porta Celeadnic, davanti a lui spazio alla difesa a quattro con Costanza, Arboleda, Dulanto e Cristiano da destra a sinistra.

Nel cuore della mediana ecco la coppia formata da Addo e Thill, il lussemburghese già a segno a San Siro e prima al Bernabeu; sulla trequarti invece dovrebbero agire Traoré, Kolovos e Castañeda, che avranno naturalmente il compito di sostenere la prima punta Bruno Souza.

LE SCELTE DI INZAGHI

Sul fronte nerazzurro, le probabili formazioni di Sheriff Inter potrebbero riservarci ancora una volta il moderato turnover che Simone Inzaghi sta attuando in questo periodo, pensando pure che domenica in campionato ci sarà un derby di importanza già fondamentale. Ad esempio, nel terzetto difensivo davanti ad Handanovic, insieme a Skriniar appare certo il rientro di De Vrij come titolare mentre il turno di riposo potrebbe toccare a Bastoni, con Dimarco in campo dal primo minuto.

A centrocampo la notizia di spicco potrebbe essere il rientro di Vidal da titolare nel cuore della mediana al fianco di Barella e Brozovic, mentre a destra Darmian potrebbe essere favorito su Dumfries e Perisic sembra certo sulla corsia mancina, a maggior ragione se Dimarco scalerà in difesa. Infine, in attacco non dovrebbe esserci dubbio sulla coppia Dzeko-Lautaro Martinez, dopo un turno di riposo a testa in campionato.

IL TABELLINO

SHERIFF (4-2-3-1): Celeadnic; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo, Thill; Traoré, Kolovos, Castañeda; Bruno Souza. Allenatore: Vernydub.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro. Allenatore: S. Inzaghi.

