Probabili formazioni Sheriff Roma/ Quote, ballottaggi aperti per Mourinho (Europa League, 21 settembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SHERIFF ROMA: CHI GIOCA QUESTA SERA?

Andiamo a parlare delle probabili formazioni di Sheriff Roma: la partita è valida per il girone di Europa League 2023-2024, è naturalmente la prima giornata e per i giallorossi arriva un impegno da non sottovalutare in Transnistria, contro una squadra che nelle ultime stagioni è diventata una presenza costante nelle prime fasi delle competizioni Uefa e, all’esordio assoluto, si era anche permessa di vincere in casa del Real Madrid dopo aver battuto lo Shakhtar di Roberto De Zerbi. Detto che comunque il girone è abbordabile, la Roma cerca la terza finale europea consecutiva: opzione alla portata di José Mourinho.

Intanto i giallorossi si sono pienamente rialzati in campionato: volendo anche scacciare i fantasmi di un pessimo inizio, contro l’Empoli hanno tenuto il piede sull’acceleratore fino all’ultimo istante e ne è così maturato un incredibile 7-0, il modo migliore per presentarsi all’esordio europeo. Vedremo allora cosa succederà sul terreno di gioco dello Sheriff, in una partita che come detto lo Special One e i suoi non dovranno sottovalutare; aspettandone il calcio d’inizio, proviamo a fare qualche valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Sheriff Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo delle probabili formazioni di Sheriff Roma, possiamo anche indicare quali siano le quote che l’agenzia Snai ha tracciato per il suo pronostico, sulla partita valida per la prima giornata nei gironi di Europa League. Il segno 1 per la vittoria della squadra moldava vi farebbe guadagnare 7,25 volte la cifra che avrete scelto di investire; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio vale 4,00 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione giallorossa, la cifra che andreste a intascare sarebbe equivalente a 1,47 volte la vostra giocata con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI SHERIFF ROMA

GLI 11 DI BORDIN

Roberto Bordin dovrebbe scegliere un 4-1-4-1 per affrontare Sheriff Roma: la squadra moldava si dispone in campo con una formazione che prevede Koval in porta e poi una linea difensiva nella quale Tovar e Garananga sono i due centrali di una difesa che viene completata dai terzini Zohouri e Artunduaga. Qui non dovrebbero esserci novità, mentre in mezzo al campo Kiki sarebbe il frangiflutti schierato a schermare il reparto arretrato, naturalmente con la collaborazione dei due trequartisti. Qui Ricardinho dovrebbe avere una maglia; se la gioca con Ademo ma è favorito, e quindi dovrebbe essere lui a creare il reparto centrale con Badolo mentre Ngom Mbekeli e Joao Paulo avranno la loro maglia da titolari sulle corsie esterne. In attacco gioca invece l’esperto Luvannor, calciatore brasiliano che ha la cittadinanza moldava; nei turni preliminari di Europa League ha segnato due gol in tre partite.

LE SCELTE DI MOURINHO

In vista di Sheriff Roma dobbiamo innanzitutto dire che Kristensen e Azmoun non saranno utilizzabili da Mourinho, perché esclusi dalla lista Uefa; a queste defezioni si aggiungono le condizioni non perfette di Smalling e Aouar, e naturalmente le indisponibilità di lunga data di Kumbulla e Abraham. Di conseguenza scelte ridotte per i giallorossi, che in difesa dovrebbero tornare a proporre Gianluca Mancini, Ndicka e Diego Llorente con Rui Patricio che sarà ovviamente il portiere; per la corsia destra è ballottaggio tra Karsdorp e Celik, a sinistra invece sono in tre perché oltre al favorito Zalewski abbiamo anche Spinazzola ed El Shaarawy. Al centro del campo, anche per gestirlo dal punto di vista fisico, può avere un turno di riposo Renato Sanches; al suo posto giocherebbe Edoardo Bove, ma qui bisogna valutare le condizioni di Lorenzo Pellegrini che comunque ce la dovrebbe fare. Il regista della Roma sarà Cristante, davanti difficile che Romel,u Lukaku sia ancora titolare e quindi spazio a Belotti, che farà coppia con l’insostituibile Dybala.

PROBABILI FORMAZIONI SHERIFF ROMA: IL TABELLINO

SHERIFF (4-1-4-1): Koval; Zohouri, Tovar, Garananga, Artunduaga; Kiki; Ngom Mbekeli, Ricardinho, Badolo, Joao Paulo; Luvannor. Allenatore: Roberto Bordin

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Ndicka, G. Mancini, D. Llorente; Karsdorp, E. Bove, Cristante, Lo. Pellegrini, Zalewski; Dybala, Belotti. Allenatore: José Mourinho











