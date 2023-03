Probabili formazioni Sivasspor Fiorentina/ Diretta tv: Jovic al centro dell’attacco

PROBABILI FORMAZIONI SIVASSPOR FIORENTINA: CHI GIOCA ALLO YENI 4 EYLUL?

Analizzando le probabili formazioni di Fiorentina Sivasspor parliamo della partita valida per il ritorno degli ottavi di finale della Conference League 2022-2023: alle ore 18:45 di giovedì 16 marzo la Fiorentina va a caccia della qualificazione partendo dalla vittoria per 1-0 timbrata all’Artemio Franchi, un successo che chiaramente ha dato fiducia a una squadra che, partita con un punto in due partite nel girone, ha poi vinto i successi sette impegni nella competizione e sembra finalmente aver ripreso fiato anche in un campionato in ascesa.

ITA/ "L'alt" di Lufthansa in attesa di conti e giudici

Infatti l’ultima in Serie A è coincisa con un successo ottenuto a Cremona: la Fiorentina non è vicinissima alle posizioni europee ma ha comunque dimostrato di poter chiudere bene la sua stagione, e ora vedremo cosa succederà allo Yeni 4 Eylul Stadi. Aspettando che la partita di Conference League, facciamo qualche rapida analisi sulle scelte che potrebbero essere operate da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Sivasspor Fiorentina.

ITA/ Le scelte sulla flotta che possono aiutare a staccarsi da Lufthansa

DIRETTA SIVASSPOR FIORENTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sivasspor Fiorentina sarà esclusivamente sulla televisione satellitare, e dunque si tratterà di un appuntamento per i soli abbonati all’emittente. Naturalmente in assenza di un televisore i clienti potranno utilizzare, come di consueto, il servizio di diretta streaming video che viene garantito dall’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone così da poter seguire il ritorno degli ottavi di Conference League in mobilità.

ITA/ La partita per il futuro che i sindacati ancora non hanno capito

PROBABILI FORMAZIONI SIVASSPOR FIORENTINA

LE SCELTE DI CALIMBAY

Nelle probabili formazioni di Sivasspor Fiorentina notiamo l’assenza di Max Gradel: clamorosamente l’ivoriano si è fatto espellere a Firenze e poi anche nell’ultima di campionato. Momentaccio per lui, che nel 4-1-4-1 di Riza Calimbay potrebbe venire sostituito da Samu Saiz: quest’ultimo aveva già giocato all’andata e potrebbe essere confermato a sinistra, con N’Jie che invece sulla trequarti opererebbe sull’altro versante. Avremmo poi una linea centrale con Arslan e Charisis a supporto della prima punta, che ancora una volta dovrebbe essere Jordy Caicedo che resta favorito su Leke James; a fare da perno centrale davanti alla difesa invece potrebbe giocare Kader Keita che è in vantaggio su Ulvestad, nel reparto arretrato ecco Goutas a fare coppia con Appindangoyé davanti al portiere Vural, sugli esterni invece i favoriti sono Okumus e Ciftci.

GLI 11 DI ITALIANO

Come sempre vanno capiti gli uomini di Vincenzo Italiano per Sivasspor Fiorentina. Come sempre sarà 4-3-3: in porta dovrebbe tornare Pietro Terracciano, davanti a lui la plausibile coppia centrale dovrebbe essere formata da Martinez Quarta e Igor mentre sulle fasce laterali ci aspettiamo che siano titolari ancora una volta Dodò, a destra, e Biraghi che invece si prenderà l’altra corsia. Per quanto riguarda il centrocampo, non mancano le soluzioni: possiamo pensare a Sofyan Amrabat titolare come perno, poi Castrovilli e Barak possono essere le due mezzali senza dimenticarsi chiaramente di giocatori come Mandragora, Duncan e Bonaventura che potrebbero avere spazio nel secondo tempo. In attacco Luka Jovic sarà titolare come prima punta; Ikoné e Nico Gonzalez potrebbero invece essere i laterali a supporto, da valutare Brekalo e Kouamé.

PROBABILI FORMAZIONI SIVASSPOR FIORENTINA: IL TABELLINO

SIVASSPOR (4-1-4-1): Vural; Okumus, Goutas, Appindangoyé, Ciftci; K. Keita; N’Jie, Arslan, Charisis, Saiz; J. Caicedo. Allenatore: Riza Calimbay

FIORENTINA (4-3-3): P. Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, S. Amrabat, Barak; Ikoné, L. Jovic, Nico Gonzalez. Allenatore: Vincenzo Italiano











© RIPRODUZIONE RISERVATA