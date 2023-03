Probabili formazioni Sivasspor Fiorentina/ Italiano, priorità europea

PROBABILI FORMAZIONI SIVASSPOR FIORENTINA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Passiamo in rassegna le probabili formazioni di Sivasspor Fiorentina con le due squadre che si affronteranno oggi, giovedì 16 marzo 2023 alle ore 18.45 presso lo Yeni 4 Eylül Stadyumu di Sivas, per la sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Viola chiamati a tornare a giocarsi un quarto di finale europeo, impresa che alla Fiorentina non riesce dall’Europa League del 2015 in cui si spinse fino alla semifinale, e a gestire la vittoria per 1-0 del match d’andata a Firenze.

Per il tecnico Vincenzo Italiano quella europea potrebbe essere la priorità, visto che nonostante il recente periodo positivo e l’ultima vittoria di Cremona la Fiorentina è ancora lontana dalle posizioni di vertice della Serie A. Al contrario i turchi del Sivasspor, che pure hanno ceduto solo di misura lasciando dunque aperto il discorso qualificazione, sono in difficoltà nel campionato turco e potrebbero soffrire il doppio impegno, soprattutto se i viola decidessero di schierare in blocco i titolari.

SIVASSPOR FIORENTINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sivasspor Fiorentina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Conference League. La vittoria del Sivasspor con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.20, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.60.

PROBABILI FORMAZIONI SIVASSPOR FIORENTINA

LE MOSSE DI ÇALIMBAY

Le probabili formazioni di Sivasspor Fiorentina vedono la formazione turca in difficoltà dopo gli ultimi risultati in campionato che hanno reso al momento la lotta per la salvezza una priorità rispetto al fronte europeo. Il risultato però è ancora in bilico e il Sivasspor proverà a schierare la formazione migliore come già avvenuto nel match d’andata allo stadio Artemio Franchi. Agli infortunati Osmanpasa, Yalcin e Yatabare si aggiunge per il Sivasspor l’indisponibilità del centrocampista ivoriano Max Gradel, squalificato.

LE SCELTE DI ITALIANO

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Sivasspor Fiorentina, Vincenzo Italiano potrebbe studiare un turn over ragionato ma mantenendo due consapevolezze: il fronte europeo è prioritario nella stagione della Fiorentina e il risultato dell’andata non fornisce abbastanza garanzie per cambiare troppo. In attacco dunque via libera per Jovic, bomber d’Europa in questa stagione viola, al posto di Cabral mentre a centrocampo ci saranno i titolari. In difesa spazio a Ranieri a sinistra considerando la squalifica di Biraghi, indisponibile dunque per questa trasferta turca.

PROBABILI FORMAZIONI SIVASSPOR FIORENTINA: IL TABELLINO

SIVASSPOR (4-3-3): Vural, Paluli, Goutas, Appindangoyé, Ciftci, Arslan, Cofie, Charisis, Saiz, Caicedo, Yesilyurt. All. Çalimbay.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Dodô, Milenkovic, Igor, Ranieri, Amrabat, Mandragora, Bonaventura, Ikoné, Jovic, N. Gonzalez.











