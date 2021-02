Probabili formazioni Siviglia Borussia Dortmund/ Diretta tv: ecco Papu Gomez

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA BORUSSIA DORTMUND: CHI GIOCHERÀ DOMANI?

Le probabili formazioni di Siviglia Borussia Dortmund ci accompagnano verso la partita che domani sera allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan sarà valida per la Champions League, precisamente per l’andata degli ottavi di finale. Il Siviglia è giunto fin qui arrivando secondo nel girone vinto dal Chelsea, dove gli spagnoli non hanno avuto particolari difficoltà nello staccare le rimanenti due compagini, mentre il Borussia Dortmund pur non avendo fatto benissimo contro la Lazio è riuscito infine a vincere il gruppo, con i biancocelesti secondi. Tutto sommato è un ottavo non così impossibile: chi saprà sfruttare questa occasione? Tutto questo premesso, è ora naturalmente il momento di tuffarsi sull’attualità, andando a scoprire quali siano le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Siviglia Borussia Dortmund.

SIVIGLIA BORUSSIA DORTMUND IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Siviglia Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali di Sky che ne detiene l’esclusiva: per la precisione, l’appuntamento sarà su Sky Sport Football oppure su Sky Sport 253, con la possibilità per gli abbonati di affidarsi anche alla diretta streaming video tramite il servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA BORUSSIA DORTMUND

LE MOSSE DI LOPETEGUI

Nelle probabili formazioni di Siviglia Borussia Dortmund, dobbiamo osservare che l’allenatore padrone di casa Julen Lopetegui sarà senza Acuna e Ocampos, probabile dunque la conferma del Papu Gomez in attacco oltre che di Escudero in difesa. Andando con ordine nel possibile 4-3-3 del Siviglia, ecco che davanti al portiere Bono dovremmo vedere una linea difensiva a quattro composta dal terzino destro Jesus Navas, i due centrali Koundé e Diego Carlos ed infine Escudero a sinistra; a centrocampo spicca l’illustre presenza dell’ex Barcellona Rakitic, che sarà titolare insieme a Fernando a Jordan; infine un attacco molto “italiano” almeno per quanto riguarda gli esterni del tridente offensivo, dal momento che ci aspettiamo di vedere l’ex Genoa e Milan Suso alla destra del centravanti En-Nesyri, mentre a sinistra agirà appunto il Papu Gomez.

LE SCELTE DI TERZIC

Per quanto riguarda gli ospiti tedeschi di mister Terzic, le probabili formazioni di Siviglia Borussia Dortmund potrebbero non vedere Bürki titolare, perché i gialloneri dovrebbero evitare questo rischio confermando Hitz tra i pali. Nella difesa a quattro del Borussia dovremmo poi vedere Morey a destra e Guerreiro a sinistra, con la coppia centrale formata invece da Akanji al fianco del leader Hummels. Proseguendo nel modulo 4-2-3-1 giallonero, ecco Delaney e l’ex juventino Emre Can favoriti per formare la coppia mediana titolare a centrocampo, con Sancho, Reus e Reyna a formare il terzetto sulla trequarti a supporto del centravanti che sarà naturalmente Haaland. Si rivede anche Hazard che però dovrebbe andare in panchina, in ogni caso l’attacco giovane del Borussia merita davvero il massimo dell’attenzione.

IL TABELLINO

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Rakitic, Fernando, Jordan; Suso, En-Nesyri, Gomez. All. Lopetegui.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Delaney, Emre Can; Sancho, Reus, Reyna; Haaland. All. Terzic.



© RIPRODUZIONE RISERVATA