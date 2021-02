Probabili formazioni Siviglia Borussia Dortmund/ Quote, gialloneri decimati

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA BORUSSIA DORTMUND: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Siviglia Borussia Dortmund ci parlano della partita valida per l’andata degli ottavi di Champions League 2020-2021, e in programma alle ore 21:00 di mercoledì 17 febbraio: siamo al Sanchez Pizjuan, e gli andalusi sperano di fare il colpo grosso dall’alto dell’ottimo momento che stanno vivendo. La vittoria sul Barcellona nella semifinale di andata in Coppa del Re ha avvicinato la finale, in campionato le cose stanno andando bene e questa occasione di prendersi i quarti di Champions League va sfruttata, dopo un girone semplicissimo e chiuso alle spalle del Chelsea che qui ha vinto addirittura per 4-0.

Il Borussia Dortmund sembra leggermente calato rispetto all’ottimo inizio di stagione, e questo anche perché lo straordinario Haaland ha abbassato le sue medie realizzative; resta comunque una squadra temibile, che ha vinto il suo girone davanti alla Lazio pur non riuscendo a batterla nelle due partite. Vedremo allora in che modo andranno le cose quando le due squadre scenderanno in campo; a tale proposito vediamo come i due allenatori potrebbero schierarle sul terreno di gioco, leggendo i loro dubbi e certezze nell’analisi delle probabili formazioni di Siviglia Borussia Dortmund.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Siviglia Borussia Dortmund, pertanto possiamo subito vedere quali siano le quote che questo bookmaker ha previsto per l’andata degli ottavi di Champions League. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,35 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,35 volte la giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della squadra ospite, vale 3,00 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA BORUSSIA DORTMUND

GLI 11 DI LOPETEGUI

Julen Lopetegui non ha troppi dubbi per le probabili formazioni di Siviglia Borussia Dortmund: c’è Alejandro Gomez, inserito nella lista UEFA al posto di Franco Vazquez, e il Papu sostituirà ancora l’infortunato Ocampos come esterno sinistro nel tridente offensivo. Dall’altra parte Suso insidia la maglia di Munir El Haddadi, mentre Luuk De Jong è favorito su En Nesyri per giocare come prima punta; solitamente il tecnico del Siviglia cambia poco, dunque possiamo aspettarci che a centrocampo ci siano Oliver Torres e Rakitic sulle mezzali, mentre Jordán è in ballottaggio con Gudelji per completare la zona mediana. In difesa Koundé, rivelazione della passata stagione, dovrà sgomitare ma sembra poter soffiare il posto a Sergi Gomez, l’altro centrale sarà Diego Carlos (che ha risolto la finale di Europa League contro l’Inter) con Aleix Vidal e uno tra Escudero e Rekik a correre sulle fasce laterali, in porta ci sarà Bono che già l’anno scorso era diventato titolare a scapito di Vaclik.

I DUBBI DI TERZIC

Edin Terzic affronta Siviglia Borussia Dortmund con il 4-2-3-1, ereditato da Lucien Favre: Haaland il riferimento offensivo, alle sue spalle dovrebbe tornare Reus che si piazzerà in mezzo alla linea di trequarti con Brandt e Sancho a fare da esterni, mentre in mezzo si va per la conferma del tandem Delaney-Bellingham anche se qualche candidatura la possono avanzare Dahoud e Emre Can, che in assenza di Witsel potrebbe tornare ad avanzare la sua posizione lasciando libera la corsia destra di difesa per Passlack. A sinistra è scontata la presenza di Raphael Guerreiro, mentre in mezzo saranno ancora Hummels e Akanji a proteggere il portiere Hitz. Il problema di Terzic per questa partita risiede nei tanti infortunati: la lista dei giocatori a disposizione dell’allenatore giallonero resta ampia, ma in questo modo la panchina non fornirà troppe alternative anche se chiaramente bisognerà fare attenzione a Nico Schulz, capace di spingere molto sulla fascia sinistra, e il giovanissimo Giovanni Reyna che è già parte integrante di questa squadra.

IL TABELLINO

SIVIGLIA (4-3-3): Bono; Aleix Vidal, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Rakitic, Gudelji, Oliver Torres; Suso, L. De Jong, A. Gomez. Allenatore: Julen Lopetegui

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Hitz; Emre Can, Hummels, Akanji, Raphael Guerreiro; Delaney, Bellingham; Brandt, Reus, Sancho; Haaland. Allenatore: Edin Terzic



