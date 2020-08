Probabili formazioni Siviglia Inter/ Quote: Lopetegui recupererà Ocampos?

Riflettori puntati sulle probabili formazioni di Siviglia Inter, big match atteso questa sera venerdi 21 agosto 2020 alle ore 21.00 tra le mura del RheinEnergieStadion di Colonia, finale dell’Europa League 2019-2020. Siamo infatti impazienti di conoscere le mosse di Lopetegui come di Antonio Conte per la sfida di questa sera, ma va detto che alla vigilia della partita davvero non ci attendiamo grandi sorprese in entrambi gli schieramenti. Anzi negli ultimi incontri i due allenatori hanno ricevuto segnali importanti dai loro titolari fissi e dunque si dovrà puntare su di loro per portare a casa la seconda coppa UEFA del continente. A tutti per oggi sarà chiesto di fare un passo in più, per il valore dell’avversario come ovviamente per la posta in palio: siamo dunque davvero impazienti di scoprire se i bomber della Beneamata avranno la meglio sulla difesa biancorossa, o se Lopetegui riuscirà a fare suo la sesta coppa della stagiona del club spagnolo. Difficile dirlo alla vigilia: nella trepidante attesa andiamo a controllare da vicino quali saranno le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Siviglia Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Esaminando anche il pronostico fissato alla vigilia del big match, ecco che per la finale di Europa league vediamo in vantaggio la Beneamata di Antonio Conte. Anche il portale di scommesse Snai, per l’1×2 vede favorita la vittoria dell’Inter, data a 2.15, contro il più elevato 3.45 fissato per il successo del Siviglia: il pareggio vale invece 3.45 la posta in palio.

LE PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA INTER

LE MOSSE DI LOPETEGUI

Per le probabili formazioni di Siviglia Inter, Lopetegui non dovrebbe proporci nulla di nuovo rispetto a quanto visto nelle ultime uscite: nessun colpo di scena per il tecnico biancorosso, ma tante certezze nel classico 4-3-3, pronto a sfidare l’avversario milanese. Ecco che allora sarà nuova riconferma per Bounou tra i pali, al posto del titolare Vaclik: in difesa pure non mancheranno Koundè e Diego Carlos, come anche la coppia adibita sugli esterni, e composta da Jesus Navas e Reguilon. Sono maglie confermate pure nella mediana del Siviglia, visto che Fernando sarà titolare in cabina di regia e al suo fianco non potranno mancare Jordan come l’ex del match Ever Banega, tra l’altro alla sua ultima partita con il club spagnolo (cambierà casacca nella prossima stagione). Per l’attacco infine Lopetegui spera di ritrovare dal primo minuto Lucas Ocampos, che solo pochi giorni fa era uscito anzitempo nella semifinale contro il Manchester United per un problemino al polpaccio. L’ex Milan e Genoa non dovrebbe però deludere le attese e questa sera sarà titolare, in compagnia di En Nesyri e di un altro ex rossonero, ovvero Suso.

LE SCELTE DI CONTE

Spazio invece al 3-5-2 per Antonio Conte per le probabili formazioni di Siviglia e Inter, dove pure non ci attendiamo alcun colpo di scena: anzi il tecnico dovrebbe confermare in toto l’undici già visto nelle ultime uscite nel tabellone dell’Europa League. In tal senso ecco che sarà sempre la coppia da record Lautaro-Lukaku ad agire dal primo minuto in attacco, mentre alle loro spalle si comporrà un ampio reparto a 5: rigettata dunque l’ipotesi dell’inserimento di Eriksen o Borja Valero come trequartista. A centrocampo invece non mancherà un creatore di gioco del calibro di Marcelo Brozovic, e al suo fianco pure dovrebbero risultare titolari dal primo minuto Gagliardini e Barella: pronti invece in corsia Young e D’Ambrosio (in rete contro lo Shakhtar). Saranno poi maglie consegnate anche in difesa, dove ovviamente tra i pali non mancherà il capitano Samir Handanovic (pronto a mettere in bacheca il suo primo trofeo in nerazzurro): qui non mancheranno Godin, De Vrij e Bastoni.

IL TABELLINO

SIVIGLIA (4-3-3): 13 Bounou; 16 Jesus Navas, 12 Koundé, 20 Diego Carlos, 23 Reguilón; 10 Banega, 25 Fernando, 24 Jordán; 5 Ocampos, 51 En-Nesyri, 41 Suso. All. Lopetegui

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 33 D’Ambrosio, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez. All. Conte



