PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA JUVENTUS/ Quote: Papu Gomez e gli altri “ex italiani”

Nelle probabili formazioni di Siviglia Juventus ci sono alcuni nomi che in Italia conosciamo bene, perché sono passati dalle nostre parti: spicca naturalmente quello di Alejandro Gomez, prima al Catania e poi all’Atalanta dove è diventato il grande trascinatore di una Dea che è andata prima in Europa League e poi in Champions League. Gli screzi con Gian Piero Gasperini hanno portato all’addio; oggi il Papu gioca nel Siviglia in compagnia di Erik Lamela, arrivato alla Roma nella stagione di Luis Enrique e poi rimasto anche con Zdenek Zeman – che lo ha trasformato in un trequartista con tanti gol nei piedi – passato anche dal Tottenham prima di approdare in Andalusia.

Suso e Lucas Ocampos invece hanno giocato nel Milan e nel Genoa: in particolar modo lo spagnolo è stato uno dei leader di una squadra rossonera che all’epoca faticava a tornare grande, lampi di classe regalati al pubblico ma anche tanta incostanza che alla fine ha portato all’addio, anche perché l’avvento di Paolo Maldini e Frederic Massara ha portato in seno a Milanello una rivoluzione dalla quale si sono salvati davvero in pochi. Oggi questi quattro sognano la finale di Europa League contro la Juventus, più volte incrociata sui campi della nostra Serie A. (agg. di Claudio Franceschini)

SIVIGLIA JUVENTUS: CHI GIOCA AL PIZJUAN?

Con le probabili formazioni di Siviglia Juventus parliamo della partita che alle ore 21:00 di giovedì 18 maggio è valida come semifinale di ritorno in Europa League 2022-2023. La situazione è in equilibrio: una settimana fa Federico Gatti ha segnato all’ultimo secondo rispondendo al gol di En-Nesyri, dunque chi vince si prende la finale a Budapest mentre un altro pareggio nei 90 minuti porterebbe la doppia sfida ai tempi supplementari, ovviamente con la possibilità che la qualificazione sia decisa anche ai calci di rigore.

La Juventus in generale sta bene: ha battuto 2-0 la Cremonese in campionato e di fatto ha archiviato il pass per la prossima Champions League, ma come noto aspetta un’ulteriore sanzione da parte della giustizia sportiva e anche vincere l’Europa League potrebbe non servire per giocare le coppe nella prossima stagione. Intanto però c’è un trofeo da mettere in bacheca, dunque noi possiamo per il momento valutare quali saranno le scelte da parte dei due allenatori andando a leggere insieme le probabili formazioni di Siviglia Juventus, con i dubbi e le certezze per l’atteso match del Sanchez Pizjuan.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulle probabili formazioni di Siviglia Juventus possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la semifinale di ritorno in Europa League. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,45 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,20 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 2,95 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA JUVENTUS

LE SCELTE DI MENDILIBAR

José Luis Mendilibar affronta Siviglia Juventus con il solito 4-2-3-1: in porta c’è Bounou che si è riposato nell’ultima della Liga, in difesa è sempre assente Marcao e dunque i due centrali saranno Loic Badé e Rekik, con le due corsie laterali presidiate da Jesus Navas e Acuña che sono favoriti, rispettivamente, su Gonzalo Montiel e Alex Telles. A centrocampo qualche punto di domanda aperto, soprattutto per quanto riguarda la posizione di Rakitic: il croato dovrebbe agire partendo dalla linea di trequarti, e questo andrebbe a comporre una mediana con Gudelj schierato al fianco del playmaker Fernando. Davanti a questi due giocatori hanno una timida possibilità Lamela e Alejandro Gomez, ma la maglia da titolare dovrebbe essere di un altro ex Serie A come Ocampos; a sinistra invece partirà Benrahma, Rakitic sarà appunto il riferimento centrale mentre in attacco Rafa Mir insidia En-Nesyri, ma il marocchino è nettamente favorito per iniziare la semifinale di ritorno.

I DUBBI DI ALLEGRI

Come sempre il grande dubbio di Massimiliano Allegri in vista di Siviglia Juventus riguarda il modulo: i bianconeri si possono disporre con il 3-4-3 o il 3-5-2. Con la prima versione, avremmo Federico Chiesa a completare un tridente nel quale comunque Di Maria tornerebbe titolare, e Vlahovic sarebbe il centravanti a scapito di Milik; con la seconda invece ci sarebbe un giocatore in più a centrocampo, verosimilmente Fagioli che giocherebbe come mezzala sul centrodestra accompagnando la regia di Locatelli, e Rabiot naturalmente che rappresenterà l’altro interno. Vedremo in che modo Allegri fugherà il dubbio, per il resto la squadra sembra fatta con Cuadrado che occuperà la casella di esterno destro partendo sulla linea del centrocampo, dall’altra parte non è assolutamente in discussione la maglia di Kostic che in Europa League ha già giocato una semifinale e una finale (vincendo quest’ultima). In porta per la Juventus torna Szczesny, tenuto a riposo domenica sera; davanti a lui avremo la consueta difesa brasiliana con Danilo, Bremer e Alex Sandro anche se il già citato Gatti potrebbe giocarsi una maglia.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA JUVENTUS: IL TABELLINO

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; Jesus Navas, Badé, Rekik, Acuña; Fernando, Gudelj; Ocampos, Rakitic, Bryan Gil; En-Nesyiri. Allenatore: José Luis Mendilibar

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny ;Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri











