Probabili formazioni Siviglia Manchester United/ Quote: ecco Banega e Pogba

Siviglia Manchester United si gioca stasera alle ore 21.00, quando le due formazioni scenderanno in campo a Colonia per la prima semifinale di Europa League 2019-2020, nella quale domani sera vedremo invece protagonista l’Inter. Senza dubbio c’è grande attesa attorno a una partita fra due big e di conseguenza le probabili formazioni di Siviglia Manchester United ci presentano notizie molto interessanti circa le mosse dei due allenatori, Julen Lopetegui e Ole Gunnar Solskjaer, che tra l’altro dovrebbero schierare numerose vecchie conoscenze del calcio italiano. Il Siviglia già ai quarti ha eliminato il Wolverhampton, altra squadra inglese, mentre il Manchester United ha avuto bisogno dei tempi supplementari per avere la meglio sul Copenaghen. Oggi tuttavia si volta pagina, leggiamo dunque le ultime notizie sulle probabili formazioni di Siviglia Manchester United.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico di Siviglia Manchester United in base alle quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, che vedono leggermente favoriti sulla carta gli inglesi, il cui successo (segno 2) è quotato a 2,45, mentre in caso di vittoria del Siviglia (segno 1) si arriva a quota 3,00. Infine, il pareggio varrebbe 3,10 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno X.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA MANCHESTER UNITED

LE SCELTE DI LOPETEGUI

Nelle probabili formazioni di Siviglia Manchester United, ecco che gli spagnoli di Julen Lopetegui dovrebbero schierarsi come al solito con un 4-3-3 che può diventare velocemente un 4-5-1 in fase di non possesso. I terzini Navas a destra e Reguilón a sinistra hanno un ruolo importante anche in fase di spinta, mentre la coppia difensiva centrale davanti al portiere potrebbe essere formata da Diego Carlos e Koundé. Ecco poi a centrocampo l’ex interista Banega che dovrebbe giocare in un reparto a tre insieme a Fernando e Jordán; resta qualche dubbio da sciogliere anche per quanto riguarda il tridente offensivo, nel quale tuttavia entrambi gli esterni potrebbero essere volti ben noti al calcio italiano. Infatti a destra potrebbe agire Suso, dall’altra parte invece Ocampos, e sono due nomi significativi per i tifosi di Milan e Genoa; in mezzo a loro, è favorito come prima punta En-Nesyri.

LE MOSSE DI SOLSKJAER

Sul fronte Red Devils, ecco che le probabili formazioni di Siviglia Manchester United potrebbero proporci un 4-2-3-1 oppure un 4-1-4-1, anche se la differenza tra questi due moduli non è poi così netta. Non dovrebbero esserci dubbi sulla difesa a quattro, nella quale dovremmo vedere innanzitutto il portiere Romero e davanti a lui Wan-Bissaka terzino destro, la coppia centrale composta da Bailly e Maguire ed infine Williams sulla corsia mancina; Fred dovrebbe essere poi il regista basso della mediana e, ipotizzando il modulo 4-1-4-1, ecco qualche metro più avanti a lui Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba e Rashford, con mansioni soprattutto offensive (anche se naturalmente dovranno dare un grosso contributo anche alla fase difensiva per evitare di sbilanciarsi troppo), in appoggio alla prima punta che dovrebbe essere Martial per il Manchester United.

IL TABELLINO

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilón; Banega, Fernando, Jordán; Suso, En-Nesyri, Ocampos. All. Lopetegui.

MANCHESTER UNITED (4-1-4-1): Romero; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Williams; Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba, Rashford; Martial. All. Solskjaer.



