Probabili formazioni Siviglia Roma/ Diretta tv, conferma per Dzeko (Europa League)

Nell’analisi delle probabili formazioni di Siviglia Roma parliamo della partita che si gioca al Sanchez Pizjuan per l’andata degli ottavi di Europa League 2019-2020: alle ore 18:55 di giovedì 12 marzo saranno porte chiuse, l’emergenza Coronavirus è arrivata anche in Spagna ma soprattutto ci sono già grossi dubbi su quanto succederà al ritorno, visto che ovviamente saremmo tecnicamente allo stadio Olimpico ma l’Italia è stata messa interamente in zona rossa. Sia come sia, per ora si gioca qui; la Roma non scende in campo dal primo marzo, quando ha vinto una straordinaria partita a Cagliari, ed è in corsa per il quarto posto in una Serie A che però ha il suo prossimo futuro in forte dubbio. Anche il Siviglia di fatto ha come obiettivo quello di tornare a disputare la prossima Champions League; nel turno precedente della competizione in corso gli andalusi hanno enormemente faticato per eliminare il Cluj, sfiorando una clamorosa beffa nel finale (gol annullato ai rumeni). Ora aspettiamo che si giochi questa partita: nel frattempo possiamo fare un’analisi più approfondita circa le scelte dei due allenatori e gli schieramenti sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni di Siviglia Roma.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Siviglia Roma si potrà seguire in diretta tv soltanto sulla televisione satellitare, che ha l’esclusiva per questa partita di Europa League: tutti gli abbonati potranno dunque avvalersi dell’alternativa su Sky Sport Uno (numero 251 del loro decoder) ma anche del servizio di diretta streaming video (come di consueto), attivabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA ROMA

LE SCELTE DI LOPETEGUI

Nelle probabili formazioni di Siviglia Roma non ci sono particolari dubbi per Julen Lopetegui, che deve fare a meno di Fernando (stagione finita o quasi) e dunque a centrocampo dovrebbe destinare Jordan o magari Franco Vazquez come mezzala tattica, confermando ovviamente Gudelj davanti alla difesa e Banega che dovrebbe operare da interno. In difesa, davanti al portiere Vaclik, ci sono Koundé e uno tra Sergi Gomez e Carlos; a destra il capitano e veterano Jesus Navas, sull’altro versante Reguilon arrivato dal Real Madrid. Davanti invece il ballottaggio è tra Luuk De Jong e Munir El Haddadi: difficile stabilire chi possa essere favorito per iniziare la partita ma puntiamo sul giovane ex Barcellona, con Suso e Ocampos, entrambi conoscenze recenti del calcio italiano, che si muoveranno sugli esterni e sono favoriti su Nolito, buona soluzione eventualmente per il secondo tempo.

I DUBBI DI FONSECA

Qualche punto di domanda in più per Siviglia Roma ce l’ha Paulo Fonseca, che deve ancora fare i conti con gli infortuni (Lorenzo Pellegrini e Amadou Diawara oltre, ovviamente, a Zaniolo e Pastore) e non rinuncia comunque al 4-2-3-1, nel quale Pau Lopez sarà il portiere e Gianluca Mancini dovrebbe tornare titolare al fianco di Smalling, perché la partita è importante e l’ex Atalanta era squalificato nell’ultima di campionato. Al centro dunque si dovrebbe ricomporre la coppia Veretout-Cristante, con Villar pronto eventualmente a giocarsi le sue opportunità; sugli esterni difensivi Spinazzola e Kolarov sono in vantaggio sulla concorrenza rappresentata da Bruno Peres e Santon; detto del centrocampo, come sempre in avanti abbiamo il testa a testa tra Carles Perez (favorito) e Cengiz Under, poi quello a sinistra con Perotti e Justin Kluivert a giocarsi il posto. Alle spalle di Edin Dzeko avremo invece Mkhitaryan, reduce da un ottimo periodo.

IL TABELLINO

SIVIGLIA (4-3-3): Vaclik; Jesus Navas, Koundé, Sergi Gomez, Reguilon; Banega, Gudelj, Jordan; Suso, El Haddadi, Ocampos

A disposizione: Bono, Carlos, Escudero, F. Vazquez, En-Nesry, L. De Jong, Nolito

Allenatore: Julen Lopetegui

Squalificati: –

Indisponibili: Fernando

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, G. Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Carles Perez, Mkhitaryan, J. Kluivert; Dzeko

A disposizione: Fuzato, Bruno Peres, Santon, Villar, Cengiz Under, Perotti, Kalinic

Allenatore: Paulo Fonseca

Squalificati: –

Indisponibili: Mirante, Zappacosta, A. Diawara, Lo. Pellegrini, Pastore, Zaniolo



© RIPRODUZIONE RISERVATA