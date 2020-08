Probabili formazioni Siviglia Roma/ Diretta tv: pochi dubbi per Fonseca

Siviglia Roma, che si giocherà domani alle ore 18.55, vedrà le due formazioni scendere in campo presso la MSV Arena di Duisburg per la sfida in gara secca degli ottavi di Europa League 2019-2020. Saranno dunque molto importanti le scelte dei due allenatori Julen Lopetegui e Paulo Fonseca per quanto riguarda le probabili formazioni di Siviglia Roma, che decreterà in 90 minuti per chi l’avventura in Europa League andrà avanti e per chi invece la stagione è già terminata. La Roma ci arriva in salute, con la soddisfazione della vittoria in casa della Juventus che ha coronato un ottimo finale di campionato e sigillato il quinto posto in classifica. Potrebbe però essere l’Europa a dire se la stagione della Roma sarà da ricordare, fin da questo ostico impegno con il Siviglia, tradizionalmente competitivo nella ex Coppa Uefa. Andiamo allora a scoprire insieme le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Siviglia Roma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE SIVIGLIA ROMA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Siviglia Roma sarà garantita dalla piattaforma satellitare Sky per i propri abbonati: appuntamento sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport 252. Garantita di conseguenza per tutti gli abbonati anche la diretta streaming video della partita, tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA ROMA

LE MOSSE DI LOPETEGUI

Parlando delle probabili formazioni di Siviglia Roma, ecco che Julen Lopetegui (ex allenatore fras l’altro di Porto, Real Madrid e Spagna) dovrebbe schierare la squadra andalusa secondo il modulo 4-3-2-1: in porta il marocchino Bono, che sarà protetto dalla linea difensiva a quattro nella quale dovremmo vedere titolari da destra a sinistra il capitano Navas, Koundé, Diego Carlos e Reguilon; a centrocampo non mancheranno volti molto noti al calcio italiano, perché fra i tre titolari della mediana del Siviglia dovremmo vedere l’ex interista Banega e l’ex Palermo Vazquez, oltre a Joan Jordan; un passaggio in Italia anche per Ocampos, che ricordiamo con la maglia del Genoa e che dovrebbe agire sulla trequarti insieme ad El Haddadi nella coppia alle spalle della prima punta, l’olandese de Jong.

LE SCELTE DI FONSECA

Nessuna sorpresa nelle probabili formazioni di Siviglia Roma per quanto riguarda i giallorossi, perché naturalmente Paulo Fonseca punterà su tutti gli uomini che hanno consentito alla Roma di vivere un ottimo finale di stagione, naturalmente con il modulo 3-4-2-1 che ha evidentemente dato sicurezza alla formazione capitolina. Ecco dunque Pau Lopez titolare fra i pali in una partita per lui speciale, protetto dalla retroguardia a tre nella quale giocheranno l’emergente Ibanez, Mancini e Kolarov; attenzione al centrocampo, dove ci potrebbe essere ancora qualche dubbio in più, ma ipotizziamo comunque Spinazzola e Bruno Peres come esterni titolari, mentre nel cuore della mediana potrebbe esserci Villar al fianco di Diawara; più chiara la situazione del reparto offensivo, dove ci attendiamo senza dubbio sulla trequarti l’eccellente coppia formata da Mkhitaryan e Zaniolo alle spalle della prima punta Dzeko.

IL TABELLINO

SIVIGLIA (4-3-2-1): Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon; Banega, Jordan, Vazquez; Ocampos, El Haddadi; de Jong. All. Lopetegui.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Mancini, Kolarov; Spinazzola, Villar, Diawara, Peres; Mkhitaryan, Zaniolo; Dzeko. All. Fonseca.



