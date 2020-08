Probabili formazioni Siviglia Roma/ Quote, Zaniolo titolare? Dubbio Pellegrini…

Si accenderà questa sera alle ore 18.55 e tra le mura della Schauninsland Reisen Arena di Duisburg, la partita decisiva, valida per gli ottavi di finale di Europa League, tra Siviglia e Roma, di cui ora analizzeremo da vicino le probabili formazioni. Siamo infatti ben curiosi di conoscere nel dettaglio le mosse e le scelte di Lopetegui come di Fonseca per le probabili formazioni di Siviglia e Roma: questa sera le due squadre si affronteranno, in deroga al classico format della coppa UEFA, in una gara secca per decidere chi passerà il turno e si unirà alle altre già qualificate alla Final Eight. Ci attende dunque una sfida bollente, a cui entrambi i tecnici però si approcciando ben preparati, potendo avere a disposizione delle rose abbastanza al completo e piuttosto in forma. Dopo tutti gli Spagnoli da tempo hanno concluso il campionato nazionale (terminato con un ottimo 4^ posto) e saranno in campo alla MSV Arena ben riposati: i giallorossi invece hanno terminato la Serie A solo pochi giorni fa e benché Fonseca conti alcune assenze pesanti (una su tutta quella di Smalling, tornato allo United), pure vi è grande ottimismo a Trigoria. Il finale di stagione del campionato nazionale ha visto la lupa in ottima forma e compatta, paga del quinto posto ottenuto e pronta a giocarsi le sue carte in Europa, incoraggiata anche dall’ultimo successo rimediato con la Juventus. Sarà dunque questa sera partita brillante per gli ottavi: esaminiamo da vicino le mosse dei due tecnici allora, per le probabili formazioni di Siviglia Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Benché i giallorossi approccino il match con grande ottimismo, purtroppo il pronostico pare sorridere agli spagnoli, almeno secondo le quote che ha portato il potale Snai. Già nell’1×2 vediamo che il successo del Siviglia è stato dato a 2.30, contro il più elevato 3.15 fissato per la Roma: il pareggio vale invece 3.20.

LE PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA ROMA

LE MOSSE DI LOPETEGUI

Per il big match che vale il pass per la Final Eight dell’Europa League, Lopetegui ha ben pochi dubbi ancora da dirimere per le probabili formazioni di Siviglia Roma: il primo di questi però si accende tra i pali con Bono che potrebbe dover prendere ancora il posto dell’acciaccato Vaclik. Di fronte al numero uno comunque sarà pronto un ottimo 4-3-2-1, dove vedremo in difesa pronti Navas e Reguillon, con al centro il duo formato da Koundè e Diego Carlos. Sono maglie consegnate anche nella mediana con Fernando in cabina di regia e Jordan e Torres usati come mezz’ali questa sera in terra tedesca. Pure sono ben pochi i dubbi di Lopetegui per l’attacco del Siviglia, anche se ricordiamo che sono disponibili dalla panchina soluzioni altrettante valide (con l’inserimento dell’ex Milan Suso magari): qui vedremo Munir prima punta, con Ocampos e De Jong ai lati.

LE SCELTE DI FONSECA

Sono maglie già consegnate anche nell’11 di Fonseca: il tecnico per disegnare le probabili formazioni di Siviglia Roma si affiderà con fiducia ai titolari che hanno fatto molto bene in questo finale di stagione. Stabilito l’ormai noto 3-4-2-1 e ricordando l’assenza annunciata di Smalling (richiamato in Inghilterra), ecco che in difesa risulteranno imprescindibili Ibanez, Mancini e Kolarov, che si posizioneranno di fronte al numero 1 Pau Lopez. Pronti poi in mediana Cristante e Diawara (Veretout è squalificato), come anche Spinazzola e Bruno Peres usati come mezz’ali. In avanti poi la certezza di Fonseca è Edin Dzeko, che in Europa non sbaglia: al fianco del bomber bosniaco saranno pronti Mkhitaryan e Carles Perez, ma dalla panchina scalpita Zaniolo, jolly da usare magari nella ripresa.

IL TABELLINO

SIVIGLIA (4-3-2-1): 13 Bono; 16 Navas, 12 Koundé, 20 Diego Carlos, 23 Reguilon; 24 Jordan, 25 Fernando, 21 Torres; 5 Ocampos, 19 de Jong; 11 Munir All. Lopetegui.

ROMA (3-4-2-1): 13 Pau Lopez; 41 Ibanez, 23 Mancini, 11 Kolarov; 37 Spinazzola, 4 Cristante, 42 Diawara, 33 Peres; 77 Mkhitaryan, 22 Zaniolo; 9 Dzeko All. Fonseca.



