Probabili formazioni Slavia Praga Arsenal/ Diretta tv, Arteta perde Bukayo Saka

PROBABILI FORMAZIONI SLAVIA PRAGA ARSENAL: CHI IN CAMPO DOMANI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Slavia Praga Arsenal, match di ritorno dei quarti di finale di Europa league, in programma domani alle ore 21.00 tra le mura dell’Eden Arena di Praga. Siamo ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Tripsovsky come di Arteta per questa sfida che si annuncia davvero bollente e dall’esito affatto scontato Dopo tutto l’1-1 segnato nel match di andata in Inghilterra solo pochi giorni fa, lascia aperto a parecchi scenari in vista delle qualificazioni alla Final four dell’Europa league. Grazie gol segnato in quell’occasione da Holes, per la squadra biancorossa vi è dunque speranza di fare l’impresa e dunque accedere alla prossima fase della competizione, a scapito di uno dei club di maggior prestigio a livello europeo come è quello inglese.

Probabili formazioni Manchester United Granada/ Diretta tv: sarà turnover?

Domani a Praga, la squadra di Arteta sarà dunque davvero sotto pressione: con appena la nona posizione in classifica nella Premier league (pur dopo il 3-0 imposto allo Sheffield sabato scorso), i Gunners davvero si giocheranno tutta una stagione. Andiamo allora a controllare da vicino le scelte dei due tecnici per le probabili formazioni di Slavia Praga Arsenal.

PROBABILI FORMAZIONI AJAX ROMA/ Quote: il giovane Antony è già una star dei Lancieri

SLAVIA PRAGA ARSENAL IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Slavia Praga Arsenal sarà trasmessa in esclusiva sui canali Sky che detiene i diritti della Europa League, di conseguenza gli abbonati alla televisione satellitare potranno godere anche della diretta streaming video loro riservata tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI SLAVIA PRAGA ARSENAL

LE MOSSE DI TRPISOVSKY

Per tentare l’impresa e dunque superare gli inglesi e volare alle semifinali dell’Europa league, Mister Trpisovsky dovrebbe fissare il 4-5-1 come modulo di partenza per le probabili formazioni: qui però si dovrà fare attenzione ai tanti assenti annunciati, da Sima a Deli. Ecco che allora domani in difesa sarà spazio per Zima e Holes al centro del reparto, con Bah e Doril confermati invece sull’esterno. Contrariamente a quanto occorso domenica scorsa contro lo Sparta Praga, Masopoust avrà domani spazio dal primo minuto a centrocampo, sulla corsia destra: a fargli compagnia sull’altra corsia ecco un acciaccato Olaynka, che stringerà i denti, mentre a centro avremo titolari Stanciu, Hromada e Provo. Per l’attacco ceco, pronto il solito Kuchta, titolare in punta.

PROBABILI FORMAZIONI AJAX ROMA/ Diretta tv, c'è Scherpen tra i pali degli olandesi

LE SCELTE DI ARTETA

Domani Mister Arteta per disegnare le probabili formazioni di Slavia Praga Arsenal, dovrà fare i conti anche con un buon numero di giocatori assenti o acciaccati, difficilmente arrischiabili, nonostante l’alta posta in palio. Fissato il 4-2-3-1 di partenza, ecco che domani avremo ancora Leno tra i pali, con in difesa Gabriel e Holding al centro: titolari in corsia Bellerini e Cedric, come già occorso nel turno di andata di questo quarto di finale di coppa. Per la mediana si faranno avanti Xhaka e Ceballos, ma per la trequarti è certa l’assenza di Saka, vittima di un problema muscolare: da valutare chi tra Smith Rowe e Odegaard potranno prendere il posto del numero 7, tenuto conto che nessuno due due è in gran condizione. A completare il reparto avremo poi in avanti Pepe e Martinelli, con Lacazette prima punta titolare: Aubameyang difficilmente sarà a disposizione.

IL TABELLINO

SLAVIA PRAGA (4-5-1): Kolar: Bah, Zima, Holes, Doril; Masopust, Stanciu, Hromada, Provod, Olayinka; Kuchta All. Trpisovsky

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Bellerini, Gabriel, Holding, Cedric; Ceballos, Xhaka: Pepe, Odegaard, Martinelli; Lacazette All. Arteta



© RIPRODUZIONE RISERVATA