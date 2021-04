Probabili formazioni Slavia Praga Arsenal/ Quote, Kuchta per l’impresa? (quarti)

PROBABILI FORMAZIONI SLAVIA PRAGA ARSENAL: CHI IN CAMPO OGGI?

Si giocherà questa sera alle ore 21.00 e tra le mura dell’Eden Arena di Praga la sfida valida come ritorno dei quarti di finale di Europa league tra Slavia Praga e Arsenal: andiamo allora a controllare quali saranno le scelte per le probabili formazioni del match. Spazio a tanti titolari per Trpisovsky, che ripartendo dall’1-1 ottenuto in extremis nel turno di andata a Londra, punta sulle sue forze più fresche per riuscire nell’impresa casalinga. Sulla carta la formazione biancorossa non è certo la favorita questa sera, ma non scordiamo che i cechi già hanno punito gli inglesi del Leicester e possono ancora sognare in grande. Servirà dunque la massima attenzione da parte di Arteta e i suoi: il tecnico spagnolo oggi si gioca praticamente tutta una stagione e pure non potrà contare su una rosa al completo. Non sarà partita facile per i Gunners, ma neppure per i rivali: vediamo allora come si compongo le probabili formazioni di Slavia Praga Arsenal.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la sfida di ritorno dei quarti di Europa league, non esitiamo a concedere agli inglesi il favore del pronostico. Anche il portale di scommesse Snai, per l’1×2 del match di Praga, fissa a 4.50 il successo dello Slavia Praga, contro il più basso 1.80 segnato per la vittoria dell’Arsenal: il pari vale la quota di 3.65.

LE PROBABILI FORMAZIONI SLAVIA PRAGA ARSENAL

LE MOSSE DI TRPISOVSKY

Spazio per il 4-5-1 per Mister Trpisovsky, dove pure prima punta sarà al solito per Jan Kuchta, anche se Tecl, fresco di gol in campionato, rimane una valida alternativa, magari a match in corso. Per l’ampio centrocampo a cinque ecco che saranno maglie da titolari per Provod e Stanciu, come pure per Hromada al centro: sull’esterno dovremmo ritrovare Masopust, avanzato dalla difesa come pure Olayinka, che pur non al top della condizione stringerà i denti e non mancherà all’appuntamento. Occhi puntati poi sul giovane centrale statunitense Dorley, che rimane a disposizione, quale jolly dalla panchina. In difesa poi questa sera a Praga non mancherà un giocatore come Holes, andato a segno contro l’Arsenal nel turno di andata: con lui si faranno vedere dal primo minuto anche Bah, Zima e Doril (Kudela e Hovorka sono assenti annunciati, mentre Kacharaba non è convocato).

LE SCELTE DI ARTETA

Gran punti di domanda per Mister Arteta, impegnato a disegnare le probabili formazioni di Slavia Praga Arsenal, match che pure si accenderà solo tra poche ore. Come riferito già ieri, per la trasferta ceca il tecnico spagnolo dovrà fare a meno di Aubameyang, come pure di Odegaard e Smith Rowe, tutti fermi in infermeria. Ecco che allora in attacco sarà spazio per Lacazette come prima punta, con al fianco del francese Pepe e Martinelli, anche se quest’ultimo ha rimediato un brutto colpo alla caviglia nell’ultima di campionato contro lo Sheffield. Per la linea di trequarti, Arteta spera di recuperare Saka, che pure è uscito zoppicante dal campo nell’ultima di Premier league: alle spalle del numero 7 dei Gunners, sarà spazio per Ceballos e Xhaka (anche se Elneny è valida alternativa). Pochi dubbi infine solo in difesa: questa sera avremo Gabriel e Holding titolari al centro, mentre all’esterno del reparto arretrato sarà spazio per Bellerini e Cedric Soares.

IL TABELLINO

SLAVIA PRAGA (4-5-1): Kolar: Bah, Zima, Holes, Doril; Masopust, Stanciu, Hromada, Provod, Olayinka; Kuchta All. Trpisovsky

ARSENAL (4-2-3-1): Leno; Bellerini, Gabriel, Holding, Cedric; Ceballos, Xhaka: Pepe, Saka, Martinelli; Lacazette All. Arteta



