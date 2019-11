Probabili formazioni Slavia Praga Inter/ Diretta tv: Conte, dilemma in mediana

Slavia Praga Inter si giocherà domani sera alle ore 21.00, ma già fin d’ora è grande la curiosità attorno ad ogni aspetto di questa partita, comprese le probabili formazioni di Slavia Praga Inter. Questo perché il match nella capitale ceca sarà fondamentale per le sorti dei nerazzurri di Antonio Conte in questa Champions League. Il cammino era iniziato malocchio con il pareggio casalingo contro lo Slavia Praga, poi non sono mancate buone prestazioni spesso però non coronate dal risultato, su tutte naturalmente la partita di Dortmund, prima fantastica e poi diventata un crollo. Adesso il bivio è chiaro: vincere, oppure anche il terzo posto non sarebbe del tutto garantito. Premesso tutto questo, è facile capire perché siano tutte da scoprire le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Slavia Praga Inter.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Diamo nel frattempo alcune indicazioni per seguire Slavia Praga Inter in diretta tv. La partita di Champions League sarà un’esclusiva di Sky, i cui abbonati si potranno sintonizzare sul canale numero 204, cioè Sky Sport Arena, oppure avranno a disposizione in alternativa anche la diretta streaming video garantita tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SLAVIA PRAGA INTER

LE MOSSE DI TRPISOVSKY

Nelle probabili formazioni di Slavia Praga Inter, ecco che l’allenatore dei padroni di casa Jindrich Trpisovsky dovrebbe puntare sul 4-2-3-1: bisogna sottolineare che non sono al meglio Soucek e Masopust, le cui condizioni andranno verificate nelle prossime ore. In caso di forfait il loro posto sarebbe preso da Husbauer e Tecl, che giocherebbero rispettivamente in mediana (al fianco di Ibrahim Traoré) e in attacco come riferimento unico di un reparto offensivo completato dalla linea di trequarti con Sevcik, Stanciu e Olayinka, dal momento che il modulo di riferimento per lo Slavia sarà in ogni caso il 4-2-3-1. In difesa invece non dovrebbe esserci alcuna sorpresa: Kudela e Frydrych saranno i due centrali a protezione del portiere Kolar, sulle fasce laterali come terzini giocheranno infine Coufal a destra e Boril a sinistra.

LE SCELTE DI CONTE

In casa Inter sembra tutto chiaro in difesa e in attacco, con le attenzioni che si concentrano sul centrocampo, martoriato invece da assenze pesanti. Cominciamo dunque dalle certezze per le probabili formazioni di Slavia Praga Inter in ottica nerazzurra: in porta naturalmente Handanovic e davanti a lui il terzetto formato da Godin, De Vrij e Skriniar, con l’olandese che potrà agire anche da regista basso aggiunto, mentre in attacco non mancheranno i due bomber nerazzurri, cioè Lukaku e Lautaro Martinez. A centrocampo ovviamente è stata una doccia gelata l’infortunio di Barella: considerando che Barella è ancora in bilico, ipotizziamo un terzetto centrale con Brozovic, Vecino e Gagliardini, con Candreva esterno destro e Biraghi a sinistra. Se non ce la facesse l’ex Atalanta, a sua volta reduce da infortunio, Candreva verrebbe spostato da mezzala, con l’inserimento di Lazaro esterno destro.

IL TABELLINO

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Kolar; Coufal, Kudela, Frydrych, Boril; Soucek, Traoré; Sevcik, Stanciu, Olayinka; Masopust. All. Trpisovsky.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Gagliardini, Asamoah; Lukaku, L. Martinez. All. Conte.



