Probabili formazioni Slavia Praga Inter/ Quote, Trpisovski punta su Masopust

Big match al Sinobo Stadium di Praga questa sera alle ore 21.00, tra Slavia Praga e Inter, sfida che sarà valida per la quinta giornata del girone F della Champions league e di cui ora subito esamineremo le probabili formazioni. C’è infatti molta curiosità sulle scelte di Trpisovsky come di Conte per le probabili formazioni di Slavia Praga Inter, anche perché entrambi saranno oggi costretti a usare solo i titolari più in forma, ai netto degli assenti. Controllando la classifica del gruppo alla vigilia di questo quinto turno capiamo subito quando pesino i tre punti messi in palio e quanto ne avrebbero bisogno di nerazzurri, che dopo anche lo sfortunato KO col Dortmund, davvero rischiano di non passare il turno. Vediamo allora le scelte degli allenatori per le probabili formazioni di Slavia Praga Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante il fattore campo avverso e pure il pareggio rimediato in casa solo nell’ultimo precedente, ecco che oggi per la Champions league il favore del pronostico va ancora ai nerazzurri. Il portale snai poi nel dare le quote, nel 1×2 ha fissato a 2.20 la vittoria dell’Inter contro il 3.35 dello Slavia Praga, mentre il pari vale 3.40.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SLAVIA PRAGA INTER

LE MOSSE DI TRPISOVSKY

Come detto prima, per fissare le probabili formazioni di Slavia Praga e Inter, entrambi i tecnici dovranno fare i conti con alcuni assenti o casi dubbi: in tal senso in casa ceca rimangono in dubbio le condizioni di Soucek come di Masopust, ma i due sono elementi talmente indispensabili che certo oggi faranno uno sforzo in più. Ecco che il bomber numero 28 sarà oggi titolare nel 4-2-3-1 di partenza come prima punta, affiancato ai lati da Olayinka e Sevcik, mentre Stanciu si collocherà sulla tre quarti. Nella mediana oggi non dovrebbero poi mancare Soucek e Traorè, ma certo non mancano alternative importanti: maglie confermate in difesa poi con Coufal, Kudela, Frydrych e Boril.

LE SCELTE DI CONTE

Anche in casa nerazzurra non mancano casi dubbi e assenti pesanti, in primis Stefano Sensi, che non pare ancora perfettamente recuperato dopo l’ultimo infortunio. Ecco che allora per la mediana a 5 del classico 3-5-2 di Antonio Conte, vedremo dal primo minuto questa sera Candreva e Biraghi (ma l’acciaccato Asamoah potrebbe farcela) sull’esterno con al centro il trittico classico Vecino-Gagliardini-Brozovic. In attacco le mosse del tecnico dell’Inter paiono ancora più certe con la riconferma del duo Lukaku-Lautaro, ormai imprescindibile. Sono per ampi dubbi in difesa, dove le assenze stanno mettendo in difficoltà il reparto: stasera comunque dovrebbero scendere in campo Godin, De Vrij (in gol nell’ultimo turno di Serie A) e Skriniar.

IL TABELLINO

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): 1 Kolar; 5 Coufal, 15 Kudela, 25 Frydrych, 18 Boril; 22 Soucek, 27 Traoré; 23 Sevcik, 7 Stanciu, 9 Olayinka; 28 Masopust. All. Trpisovsky.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 De Vrij, 37 Skriniar; 87 Candreva, 8 Vecino, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 34 Biraghi; 9 Lukaku, 10 L. Martinez. All. Conte.





