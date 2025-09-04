Probabili formazioni Slovacchia Germania: le scelte di Calzona e Nagelsmann verso la partita delle qualificazioni Mondiali 2026.

PROBABILI FORMAZIONI SLOVACCHIA GERMANIA: ESORDIO TEDESCO!

Con le probabili formazioni Slovacchia Germania andiamo ad analizzare le scelte di campo nella partita di Bratislava, che giovedì 4 settembre si gioca nel girone A delle qualificazioni Mondiali 2026, un raggruppamento che inizia oggi per gli impegni della nazionale tedesca in Nations League.

Dopo aver eliminato l’Italia, la Germania ha perso la semifinale contro il Portogallo; ora torna in campo per affrontare il percorso verso una Coppa del Mondo che non vince dal 2014, ultimo grande trofeo che questa federazione è riuscita a portare a casa e dunque con parecchio tempo da recuperare lungo la strada.

La Slovacchia ha dimostrato di poter crescere negli ultimi anni, anche se nell’ultima Nations League era impegnata nella Lega C e ha poi perso il playout contro la Slovenia; tuttavia c’è la sensazione di poter fare un bel percorso nel corso di queste qualificazioni.

Adesso però noi dobbiamo scoprire per l’appunto in che modo le due nazionali saranno schierate in campo, e possiamo sfruttare queste ore che ci separano dall’inizio della partita per studiare in maniera più approfondita gli schieramenti e gli uomini all’interno delle probabili formazioni Slovacchia Germania.

SLOVACCHIA GERMANIA: PRONOSTICO E QUOTE

Inevitabile anche la valutazione delle quote sulle probabili formazioni Slovacchia Germania, con la Snai che indica nei tedeschi i favoriti per questa partita avendo il segno 2 un valore corrispondente a 1,45 volte quello che deciderete di investire, laddove il segno 1 per il successo della Slovacchia porta in dote una vincita equivalente a 6,50 volte la vostra giocata, infine con il segno X per il pareggio andreste a guadagnare una somma pari a 4,40 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI SLOVACCHIA GERMANIA

COME GIOCA CALZONA

CT dei mitteleuropei da tre anni, Francesco Calzona dovrebbe mandare in campo il consueto 4-3-3 nelle probabili formazioni Slovacchia Germania: una nazionale che ha nel veterano Dubravka il suo portiere e poi due centrali che ben conosciamo, per i loro trascorsi in Serie A (sia pure diversi) che sono Skriniar e Vavro (con Gyomber in alternativa, e c’è anche un profilo come Satka), mentre sulle fasce laterali corrono Schranz e Mesik. A centrocampo Hrosovsky e Duda, che ha appena lasciato il Verona, sono i due giocatori di riferimento; il terzo potrebbe essere Bero, che se la gioca con Hajovsky. Si passa poi al reparto avanzato, e appunto Calzona (lo aveva fatto vedere anche nel Napoli) gioca con il tridente: Tupta, altro calciatore che conosciamo, si gioca il posto di titolare a sinistra con Duris (più staccato Fala), a destra invece il ballottaggio sembra essere quello tra Hancko e Hrncar. Abbondanza, se così possiamo chiamarla, per la prima punta: Strelec e Bozenik sono quelli che partono con qualche metro di vantaggio sulla concorrenza, ma attenzione alla candidatura di Mraz e Prekop.

LA RISPOSTA DI NAGELSMANN

Come sempre Julian Nagelsmann può studiare e sperimentare: con le probabili formazioni Slovacchia Germania si parla intanto di un 4-2-3-1, ballottaggio aperto già in porta con Baumann e Nubel a giocarsi il posto, poi una difesa nella quale le certezze sono poche ma esistono al centro nella coppia formata da Rudiger e Tah, sugli esterni invece possiamo dire valga sostanzialmente tutto ma Kimmich e uno tra Mittelstadt e Raum potrebbero operare sulle corsie.

Anche a centrocampo non manca l’abbondanza: Gross-Goretzka tutto sommato sono i due che potrebbero giocare come titolari questa sera. In assenza di Musiala, come sappiamo, Wirtz avrà sicuramente posto in mediana; con lui possibile vedere Adeyemi e magari uno tra Gnabry, che possiamo dire rappresenti la vecchia guardia, e Leweling mentre come prima punta i convocati di ruolo sono di fatto solo due, Fullkrug quindi se la gioca ma il titolare dovrebbe essere Woltemade, appena pagato a peso d’oro dal Newcastle.

PROBABILI FORMAZIONI SLOVACCHIA GERMANIA: IL TABELLINO

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Schranz, Skriniar, Vavro, Mesik; Bero, Hrosovsky, Duda; Hancko, Bozenik, Tupta. Allenatore: Francesco Calzona

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Rudiger, Tah, Raum; Goretzka, Gross; Adeyemi, Wirtz, Leweling; Woltemade. Allenatore: Julian Nagelsmann