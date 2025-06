PROBABILI FORMAZIONI SLOVACCHIA ITALIA U21: QUALI SCELTE PER NUNZIATA?

Le probabili formazioni Slovacchia Italia U21 ci accompagnano naturalmente verso la seconda uscita degli Azzurrini agli Europei Under 21: sarà una sfida ai padroni di casa per i ragazzi del c.t. Carmine Nunziata a Trnava in questa seconda giornata del girone A, quindi bisognerà anche prestare attenzione all’aspetto ambientale, contro una Slovacchia che oggi si gioca molto.

Mercoledì sera era arrivata una sconfitta che comunque ha sottolineato pure alcune qualità della Slovacchia Under 21, capace di rimontare ben due gol di passivo contro la molto più quotata Spagna, prima di inchinarsi ad un gol al 90’ minuto che ha negato un pareggio al quale ormai gli slovacchi avevano fatto la gola.

L’Italia Under 21 invece ha debuttato con la vittoria di misura firmata dal gol di Baldanzi contro la Romania: tra le note positive anche un palo, tra i brividi invece il calcio di rigore parato da Desplanches. L’inizio comunque ha dato fiducia agli Azzurrini e allora speriamo che stasera possano arrivare conferme, sia come qualità sia nel risultato.

I quarti di finale sono un obiettivo fondamentale dopo la delusione di due anni fa che ci era anche costata le Olimpiadi. Sarebbe prezioso chiudere i conti prima di giocare contro la Spagna senza rinvigorire i padroni di casa, un motivo in più per analizzare adesso con la massima cura le probabili formazioni Slovacchia Italia U21…

PRONOSTICO E QUOTE

Uno sguardo alle quote William Hill per il pronostico su Slovacchia Italia U21 indica gli Azzurrini come nettamente favoriti. Infatti il segno 2 per la vittoria italiana è favorito a quota 1,74, mentre un pareggio varrebbe 3,95 volte la giocata e la quotazione è di 4,30 qualora vincesse la Slovacchia.

PROBABILI FORMAZIONI SLOVACCHIA ITALIA U21

ALLA SCOPERTA DEI GIOCATORI DI KENTOS

I padroni di casa del c.t. Jaroslav Kentos come sfideranno gli Azzurrini? Il modulo sarà il 4-3-3 nelle probabili formazioni Slovacchia Italia U21, con un paio di volti noti della nostra Serie A. Il primo sarà nella difesa a quattro davanti al portiere e capitano Belko; fra i due terzini Kopasek e Javorcek avremo infatti come centrali Jakubko e il “cagliaritano” Obert; nel trio titolare del centrocampo ecco invece con Rigo e Nebyla anche Suslov, giocatore dell’Hellas Verona; infine nel tridente d’attacco evidenziamo le lontane origini italiane di Marcelli, che sarà una delle due ali insieme a Leo Sauer ai fianchi del centravanti Holly.

ECCO GLI AZZURRINI DI NUNZIATA

Il modulo 4-3-2-1 è invece la scelta del nostro c.t. Carmine Nunziata, si potrebbe parlare di albero di Natale nonostante temperature ben diverse da dicembre. Al di là delle battute, ci potrebbero essere molte conferme tra gli Azzurrini nelle probabili formazioni Slovacchia Italia U21. In porta naturalmente Desplanches, che al debutto ha parato un rigore; lo proteggeranno capitan Pirola e Ghilardi nella coppia difensiva centrale, mentre Zanotti a destra e Ruggeri a sinistra saranno i due terzini; a centrocampo potrebbero esserci di nuovo Fabbian, Prati e Ndour, anche se Pisilli e Casadei sono alternative illustri; davanti invece crediamo ancora in Baldanzi e Koleosho sulla trequarti alle spalle del centravanti Gnonto.

PROBABILI FORMAZIONI SLOVACCHIA ITALIA U21: IL TABELLINO

SLOVACCHIA (4-3-3): Belko; Kopasek, Jakubko, Obert, Javorcek; Rigo, Nebyla, Suslov; Marcelli, Holly, Leo Sauer. All. Kentos.

ITALIA (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Pirola, Ghilardi, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Baldanzi, Koleosho; Gnonto. All. Nunziata.