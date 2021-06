Probabili formazioni Slovacchia Spagna/ Quote, torna Sergio Busquets (Europei 2020)

PROBABILI FORMAZIONI SLOVACCHIA SPAGNA: CHI GIOCA A SIVIGLIA?

Con le probabili formazioni di Slovacchia Spagna parliamo della partita che, alle ore 18:00 di mercoledì 23 giugno presso l’Estadio La Cartuja di Siviglia, si gioca per la terza e ultima giornata nel gruppo E agli Europei 2020. Situazione tutta da definire, ma Roja che dopo due pareggi nelle prime due gare rischia seriamente l’eliminazione e non può che vincere per evitare quello che sarebbe un fallimento, al netto della ricostruzione del movimento ma considerando che il girone non era certo impossibile, e Luis Enrique ha sempre giocato in casa nel corso del primo turno.

Probabili formazioni Germania Ungheria/ Quote: Gosens è intoccabile

La Slovacchia ci crede, forte della vittoria sulla Polonia all’esordio: poi è arrivata una sconfitta di misura contro la Svezia, ma pareggiare questo pomeriggio significherebbe poter sperare negli ottavi anche se per la certezza di proseguire la corsa servirebbe una vittoria, e non sarà affatto semplice. Aspettando di scoprire quello che succederà a Siviglia, proviamo adesso a fare una valutazione più ampia sulle scelte che saranno operate dai due Commissari Tecnici, leggendo insieme le probabili formazioni di Slovacchia Spagna.

Probabili formazioni Portogallo Francia/ Quote: tutti i big in campo

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Slovacchia Spagna, dunque vediamo quello che il bookmaker ha previsto per la partita degli Europei 2020. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale mitteleuropea vale 16,00 volte l’importo investito, il segno X sul quale puntare per il pareggio porta in dote una vincita che ammonta a 6,25 volte la giocata mentre il segno 2, che regola ovviamente il successo della Roja, vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 1,22 volte quanto messo sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI SLOVACCHIA SPAGNA

LE SCELTE DI TARKOVIC

Risultati Europei 2020, classifica/ Croazia seconda! Diretta gol live score

Nelle probabili formazioni di Slovacchia Spagna vediamo che Stefan Tarkovic si affida al 4-2-3-1, con un paio di dubbi sugli uomini: a dirla tutta sono tre e riguardano centrocampo e attacco. Hromada si gioca il posto con Hrosovsky per affiancare Kucka nella zona mediana del campo, poi Koscelnik è in ballottaggio con Haraslin per l’esterno destro alto e nel ruolo di centravanti c’è una maglia per due, a contendersela sono Duda e Duris. Per il resto, le scelte del CT sembrano fatte: a protezione del portiere Dubravka giocheranno Skriniar e Satka con Pekarik e Hubocan che saranno i due terzini, come al solito Hamsik giocherà sulla trequarti in posizione centrale e a sinistra ci sarà Mak, uno degli elementi più determinanti della Slovacchia. Salvo sorprese, non dovrebbero esserci altri elementi in ballottaggio per un posto dal primo minuto, forse Weiss che come Haraslin è in competizione nel reparto avanzato della squadra.

I DUBBI DI LUIS ENRIQUE

Luis Enrique deve decidere cosa fare in Slovacchia Spagna: dovremmo andare verso un tridente “pesante” con Morata supportato da Gerard Moreno e uno tra Ferran Torres e Adama Traoré, fin qui non utilizzato ma che con la sua velocità potrebbe tornare utile. Verso la panchina Dani Olmo, difficile che gli venga dato campo in mediana dove però torna Sergio Busquets, che dunque sarà verosimilmente schierato a protezione della difesa. Ad accomodarsi dovrebbe essere Rodri che del veterano del Barcellona ha tatticamente preso il posto; Koke dovrebbe essere confermato sulla mezzala, sull’altro versante del campo Pedri resta favorito su Thiago Alcantara per quello che abbiamo visto fino a qui negli Europei 2020. Sicuramente il CT della Spagna non modificherà la sua difesa, il reparto che gli dà più certezze: quindi ecco ancora Unai Simon a difendere la porta con Laporte e Pau Torres davanti a lui, Marcos Llorente sarà il terzino destro tattico mentre dall’altra parte del campo spingerà Jordi Alba, man of the match contro la Polonia.

IL TABELLINO

SLOVACCHIA (4-2-3-1): Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hrosovsky; Weiss, Hamsik, Mak; Duda. Allenatore: Stefan Tarkovic

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; M. Llorente, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Sergio Busquets, Pedri; A. Traoré, Morata, Gerard Moreno. Allenatore: Luis Enrique



© RIPRODUZIONE RISERVATA