PROBABILI FORMAZIONI SLOVACCHIA SPAGNA U21: I PADRONI DI CASA!

Le probabili formazioni Slovacchia Spagna U21 ci parlano della partita inaugurale di questi Europei Under 21 2025: le due nazionali scendono in campo alle ore 18:00 di mercoledì 11 giugno, tradizione vuole che il primo match spetti ai padroni di casa e allora ecco la Slovacchia, che è solo alla terza partecipazione al torneo e otto anni fa non aveva nemmeno fatto male, ma era stata eliminata al primo turno nonostante due vittorie, a causa di una formula diversa che premiava solo la prima classificata e una migliore seconda che beffardamente era stata la Germania per differenza reti.

La Spagna invece è una corazzata anche a questi livelli: quattro titoli nelle ultime sette edizioni ma sei finali disputate, due anni fa il ko contro l’Inghilterra e ora ancora i crismi della favorita, potendo mettere in mostra talenti che, siamo sicuri, già in breve tempo arriveranno nella nazionale maggiore visto che il trend della Roja è sempre stato questo. Talenti che potremo iniziare a scoprire a breve, elencandoli secondo le scelte dei due CT per la partita inaugurale di Bratislava; infatti è arrivato il momento di concederci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni Slovacchia Spagna U21.

PRONOSTICO E QUOTE SLOVACCHIA SPAGNA U21

Ovviamente le quote Snai che leggiamo a corredo delle probabili formazioni Slovacchia Spagna U21 forniscono un quadro del tutto favorevole alla nazionale iberica, la cui vittoria regolata dal segno 2 vi permetterebbe di guadagnare una somma che corrisponde a 1,42 volte quanto giocato, mentre il segno 1 per il successo della Slovacchia porta in dote una vincita pari a 6,00 volte la posta in palio e l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X, vale 5,00 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI SLOVACCHIA SPAGNA U21

LE MOSSE DI KENTOS

Stando alle ultime indicazioni, nelle probabili formazioni Slovacchia Spagna U21 possiamo schierare la nazionale di casa con un 3-5-2: Jaroslav Kentos manda in campo una linea difensiva con Kopasek che si adatta da braccetto e fa compagnia a Jakubko e Ujlaky (con l’alternativa di Mielke), sugli esterni invece abbiamo Sikula che è un terzino e opera a destra, mentre Selecky può strappare la maglia a Holly che è più che altro un centrocampista centrale, schierato tatticamente per aumentare la densità nel settore nevralgico del campo.

Scelta dunque da definire, così come in mezzo: qui Sauer dovrebbe essere la mezzala offensiva con Svidersky che invece si piazza più come interditore ma con licenza di guardare la porta avversaria, a tenere le fila del gioco dovrebbe essere Nebyla. Nel reparto avanzato la certezza sembra essere Cerepkai, poi da definire se come seconda punta agirà Marcelli, che garantisce maggiore movimento, oppure un altro centravanti di ruolo che potrebbe essere Jambor, quest’ultimo in competizione con Mikulaj.

LA RISPOSTA DI DENIA

Tante scelte a disposizione di Santi Denia, che ha fatto le prove generali venerdì e ha perso contro l’Ucraina: ha schierato un 4-2-3-1 che teniamo buono nelle probabili formazioni Slovacchia Spagna U21, con Iturbe in porta e una difesa che prevedeva Pubill e Gerard Martin come terzini mentre i due centrali erano Tarrega e Mosquera. In mezzo al campo il capitano Javi Guerra ha fatto reparto con Jauregizar: quest’ultimo naturalmente sarà titolare anche per la sua esperienza, attenzione poi a Juanlu Sanchez che potrebbe puntare a una maglia dal primo minuto.

Sulla trequarti Pablo Marin contende a Torre la maglia in posizione centrale, sugli esterni Diego Lopez a destra mentre a sinistra c’è un bel ballottaggio tra Yeremay e Moleiro, due di cui si parla già benissimo e che infatti hanno già ricevuto parecchie richieste sul calciomercato, e che presumibilmente faranno staffetta nel corso del torneo. Come prima punta, Denia sembra voler puntare su Joseph; come alternativa dalla panchina avremo soprattutto Robero Fernandez.

PROBABILI FORMAZIONI SLOVACCHIA SPAGNA U21: IL TABELLINO

SLOVACCHIA U21 (3-5-2): Danko; Kopasek, Ujlaky, Kosa; Sikula, Svidersky, Nebyla, Sauer, Selecky; Jambor, Cerepkai. Allenatore: Jaroslav Kentos

SPAGNA U21 (4-2-3-1): Iturbe; Pubill, Tarrega, Mosquera, G. Martin; Jauregizar, Javi Guerra; Diego Lopez, Torre, Yeremay; Joseph. Allenatore: Santi Denia