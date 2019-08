Probabili formazioni Solygorsk Torino/ Diretta tv: possibili ballottaggi per Mazzarri

Si accenderà solo domani giovedì 15 agosto 2019 il tabellone del ritorno per il terzo turno di Europa league e i riflettori saranno di certo tutti allo Stadion Dinamo di Minsk, perchè dalle ore 19,00 avrà inizio la sfida tra Shakhtyor Solygorsk-Torino, di cui ora esamineremo le probabili formazioni. La posta in palio è infatti importante, ma è assai probabile che almeno Mazzarri sia portato a compiere un poco di turnover, lì dove le assenze lo renderanno possibile. Il diverso valore delle due rose e inoltre lo splendido successo per 5-0 ottenuto nel match di andata, pongono i granata in posizione di netta superiorità. Di certo però l’allenatore granata non andrà allo sbaraglio: già nei giorni precedenti Mazzarri ha sempre voluto tenere alta la tensione e complice alcuni infortunati, i ballottaggi quindi dovrebbero essere ben pochi. Non ci attendiamo invece particolari novità nello schieramento di Tashuev, che per le probabili formazioni di Shakhtyor Solygorsk Torino non potrà che puntare su i suoi titolari, nella speranza almeno di poter mettere in campo una prestazione migliore. Andiamo quindi a esaminare da vicino le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Shakhtyor Solygorsk Torino.

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH

Salvo variazioni di palinsesto Sky, la partita di Europa league Shakhtyor Solygorsk Torino non sarà visibile in diretta tv e non verrà quindi offerta neppure la diretta streaming video della sfida. Consigliamo gli appassionati di collegarsi al portale Uefa e ai profili social del club granata per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo a Minsk.

PROBABILI FORMAZIONI SHAKHTYOR SOLYGORSK TORINO

LE MOSSE DI TASHUEV

Per le probabili formazioni di Shakhtyor Solygorsk Torino, abbiamo prima riferito che non ci attendiamo gran di novità nel 4-3-1-2 di Teshuev, che pure come Mazzarri deve fare attenzione a qualche giocatore di troppo rimasto fuori per infortunio. Ecco quindi che in porta vedremo ancora Klimovich con in difesa Rybak-Sachivkol, mentre toccherà a Matvejchik e Antic agire ai lati. Per la mediana si fanno avanti Burko e Khadarkevich, oltre a Balanovich, sia pure con Yanush a disposizione tra i pali: sarà quindi Ebong fare da trequartista a supporto delle due punte Kovalev-Bakaj.

LE SCELTE DI MAZZARRI

Come riferito prima, le diverse assenze conclamate nello spogliatoio granata, renderanno complicato il lavoro di Mazzarri, che pure magari a match deciso potrebbe comunque optare per qualche turnover. In ogni caso sarà il 3-4-3 il modulo di partenza per il Torino e di certo vi sarà Sirigu a salvaguardare i pali: per la difesa si fanno quindi avanti Bremer, N’Koulou e Izzo, benchè questo sia uscito acciaccato dall’ultimo incontro. Per la mediana si fanno quindi avanti Meite e Baselli e toccherà invece a De Silvestri ed Ansaldi giocare ai lati: maglie poi più che confermate in attacco, con Belotti in grande stato di grazia, accompagnato dal primo minuto da Zaza e Berenguer.

IL TABELLINO

SHAKHTYOR SOLIGORSK (4-3-1-2): Klimovich; Matvejchik, Rybak, Sachivko, Antic; Burko, Khadarkevich, Balanovich; Ebong; Kovalev, Bakaj All. Tashuev

TORINO (3-4-3): Sirigu; Bremer, N’Koulou, Izzo; Ansaldi, Meite, Baselli, De Silvestri; Berenguer, Belotti, Zaza All. Mazzarri



