Probabili formazioni Spagna Albania/ Quote, Pedri e Gavi insieme o alternativi?

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA ALBANIA: CHI GIOCA IN AMICHEVOLE?

Andiamo a leggere le probabili formazioni di Spagna Albania, la partita amichevole che si gioca alle ore 19:45 di sabato 26 marzo presso il RCDE Stadium, nuovo nome ufficiale del Cornellá-El Prat. Percorsi diversi per le due nazionali: la Spagna ovviamente si è qualificata alla fase finale dei Mondiali anche se ha rischiato qualcosa, battuta in Svezia ha comunque ottenuto la vittoria del girone davanti agli scandinavi e nel mentre ha anche raggiunto la finale di Nations League, vendicando la sconfitta agli Europei contro l’Italia ma poi cadendo in rimonta contro la Francia.

L’Albania invece ha disputato delle qualificazioni tutto sommato positive, ha ottenuto 18 punti nel suo girone ma questi non sono bastati per arrivare anche solo ai playoff, visto che le prime due posizioni se le sono prese Inghilterra e Polonia. Edy Reja comunque sta provando a ridare vigore a un movimento che nel 2016 aveva raggiunto la fase finale degli Europei; vedremo come se la caverà in queste amichevoli, aspettando che tra poche ore si giochi noi possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due Commissari Tecnici, andando a leggere in maniera più approfondita le probabili formazioni di Spagna Albania.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a scoprire quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato sull’amichevole Spagna Albania, secondo le quote fornite. Il segno 1 per la vittoria della nazionale di casa vi farebbe guadagnare una cifra equivalente a 1,12 quanto puntato, mentre con l’eventualità del pareggio – regolata dal segno X – il valore della vincita ammonterebbe a 7,25 volte l’importo investito. Abbiamo poi il segno 2 per il successo della squadra ospite, e in questo caso andreste a mettere in tasca una somma corrispondente a 20,00 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA ALBANIA

LE SCELTE DI LUIS ENRIQUE

Ovviamente esplorando le probabili formazioni di Spagna Albania bisogna tenere in considerazione che le scelte a disposizione di Luis Enrique sono tante, e che eventualmente tra qui e l’Islanda (il prossimo impegno) ci saranno parecchie variazioni sul tema. Per questa sera potremmo comunque ipotizzare il solito 4-3-3 con Unai Simon tra i pali, Carvajal (o Azpilicueta) e Jordi Alba sulle corsie mentre in mezzo il ballottaggio a tre riguarda Laporte, Eric Garcia e Pau Torres con i primi due che appaiono leggermente favoriti. A centrocampo invece potrebbe essere nuovamente lanciato Gavi, il baby del Barcellona che nella seconda parte di stagione sta trovando meno spazio con Xavi, ma che Luis Enrique ha sempre fatto vedere di considerare tanto; da valutare perché in realtà il classe 2004 appare alternativo a Pedri, e allora questa sera in campo potrebbe esserci il miglior giovane al mondo (secondo il premio FIFA) con Koke a fare la mezzala più contenitiva, mentre a dettare i ritmi del gioco sarebbe Rodri. Nel tridente offensivo il dubbio riguarda Morata, che può essere titolare oppure partire dalla panchina per favorire la soluzione del finto centravanti; propendiamo per la prima ipotesi e allora Ferran Torres e Dani Olmo potrebbero essere i due esterni a completare il reparto avanzato.

LE MOSSE DI REJA

Le probabili formazioni di Inghilterra Albania ci conducono adesso alle scelte di Edy Reja. La sua nazionale gioca con il 3-4-1-2: davanti a Strakosha, favorito su Etrit Berisha, la linea di difesa potrebbe prevedere la presenza di Kumbulla e Djimsiti che ben conosciamo insieme a uno tra Hoxhallari e Mihaj, da verificare comunque il giovane della Roma. Anche a centrocampo ci sono dei volti noti al nostro calcio; Hysaj per esempio che sarebbe il laterale sinistro pronto ad avanzare la sua posizione, ma poi Nedim Bajrami che questa sera potrebbe avere una maglia come trequartista, lasciando invece a Laci e Ramadani il compito di fare filtro nella zona mediana del campo (Asllani, alla prima convocazione, potrebbe avere un cameo nel secondo tempo). Per quanto riguarda l’esterno destro la scelta di Reja dovrebbe cadere su Roshi; i due attaccanti potrebbero essere Uzuni e Cikalleshi ma non va sottovalutata la presenza di Rey Manaj, passato dall’Inter in giovane età e poi anche dal Barcellona, prima di rilanciare la sua carriera con la maglia dello Spezia.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA ALBANIA

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Laporte, Eric Garcia, Jordi Alba; Koke, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo. Allenatore: Luis Enrique

ALBANIA (3-4-1-2): Strakosha; Kumbulla, Djimsiti, Mihaj; Roshi, Laci, Ramadani, Hysaj; N. Bajrami; Uzuni, Cikalleshi. Allenatore: Edoardo Reja











