Probabili formazioni Spagna Bulgaria: le scelte dei due CT verso a partita valida per le qualificazioni Mondiali 2026.

Dobbiamo valutare le probabili formazioni Spagna Bulgaria, perché la partita che si gioca alle ore 20:45 di martedì 14 ottobre è dietro l’angolo e può avvicinare la Roja alla qualificazione ai Mondiali 2026, la nazionale di Luis De La Fuente infatti continua a comandare il girone E e ha oggi un match davvero abbordabile.

Nell’ultimo impegno la Spagna ha battuto la Georgia, vittoria certamente non scontata e molto importante; un altro successo lascerebbe dunque questa Roja a due sole partite di distanza dalla fase finale, inoltre una potenziale goleada questa sera significherebbe blindare anche la differenza reti nel girone.

La Bulgaria dal canto suo è ormai tagliata fuori da ogni discorso: davvero deludente questa nazionale, che sabato ha incassato sei gol in casa dalla Turchia e non è ancora riuscita a fare un singolo punto nelle qualificazioni, in quello che è uno dei periodi peggiori della sua storia, quantomeno recente.

Ora però noi ci dobbiamo concentrare sulle potenziali scelte che saranno operate dai due CT nel corso di questa partita, dunque prendiamoci del tempo per leggere insieme con molta attenzione quelle che sono le probabili formazioni Spagna Bulgaria.

SPAGNA BULGARIA: PRONOSTICO E QUOTE

Con le probabili formazioni Spagna Bulgaria diciamo anche che la Roja è chiaramente favorita dai pronostici, come risulta anche dalla Snai che ha messo una quota sul segno 1 che equivale ad appena 1,02 volte quanto giocato, e già con il pareggio arriva a una vincita corrispondente a 16,00 volte la posta in palio. Il jackpot sarebbe ovviamente il successo bulgaro: puntando sul segno 2, con questo bookmaker si intascherebbe una cifra che addirittura ammonta a 40,00 volte l’importo investito.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA BULGARIA

LE CERTEZZE DI DE LA FUENTE

Considerate situazione e partita abbordabile, per le probabili formazioni Spagna Bulgaria potremmo anche assistere a un forte turnover da parte di De La Fuente. Cominciamo dalla difesa: intanto Raya potrebbe prendersi la maglia in porta, davanti a lui si candida Vivian che farebbe reparto con uno tra Cubarsì e Le Normand mentre a destra può agire Marcos Llorente, un jolly per questa nazionale, con Grimaldo che è un titolare aggiunto ma nella Spagna gioca meno perché chiuso da Cucurella, stasera però appunto le cose potrebbero cambiare.

Così anche a centrocampo, dove Zubimendi va per la conferma ma Aleix Garcia e Pablo Barrios possono operare sulle mezzali; davanti invece, nel solito tridente, la speranza è quella di vedere dal primo minuto un giocatore come Jesus Rodriguez, possibile titolare anche Baena (da vedere chi scalerà a destra) e allora Ferran Torres potrebbe rimanere in campo ma giocare come prima punta tattica, o più facilmente lasciare il posto a Borja Iglesias senza sottovalutare la candidatura di Aghehowa, vedremo tra poco cosa deciderà il CT della Roja.

LE SCELTE DI DIMITROV

Qualche cambio lo può operare anche Aleksandar Dimitrov, nelle probabili formazioni Spagna Bulgaria ad esempio con Hristov può giocare Chernev come centrale davanti al portiere Mitovo, sulle fasce laterali ecco Turitsov che agisce a destra con Velkovski che può tornare utile per la sinistra, naturalmente finisce sotto accusa una difesa che, lo abbiamo già detto, tre giorni fa ha concesso sei gol alla Turchia e dunque potrebbe venire modificata quasi totalmente.

Lo scopriremo, intanto possiamo dire che forse a centrocampo le cose potrebbero rimanere invariate con Stoyanov e Kraev a fare soprattutto filtro; si passa poi alla trequarti dove la maglia di Chochev viene messa in discussione da Krastev e quella di Marin Petkov potrebbe essere occupata dall’omonimo Lukas Petkov; forse più sicuro del posto Kirilov che se non altro è riuscito a segnare nell’ultima disfatta bulgara, per quanto riguarda invece il ruolo di prima punta ci sentiamo di dire che Despodov possa avere un’altra occasione ma Minchev alla fine potrebbe soffiargli il posto da titolare.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA BULGARIA: IL TABELLINO

SPAGNA (4-3-3): Raya; M. Llorente, Vivian, Le Normand, Grimaldo; P. Barrios, Zubimendi, Aleix Garcia; Jesus Rodriguez, Borja Iglesias, Baena. Allenatore: Luis De La Fuente

BULGARIA (4-2-3-1): Mitov; Turitsov, Hristov, Chernev, Velkovski; Stoyanov, Kraev; L. Petkov, Krastev, Kirilov; Despodov. Allenatore: Aleksandar Dimitrov