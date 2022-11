Probabili formazioni Spagna Costa Rica/ Diretta tv: centrocampo blaugrana

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA COSTA RICA: CHI GIOCA DOMANI?

Leggiamo le probabili formazioni di Spagna Costa Rica per avvicinarci alla partita di domani pomeriggio per il girone E dei Mondiali 2022, esordio per la Spagna che certamente sarà una delle nazionali più attese per questa rassegna iridata in Qatar. Dopo l’eccellente cammino agli Europei dell’anno scorso, fermato dall’Italia ai calci di rigore in semifinale, Luis Enrique naturalmente proverà a fare ancora meglio, rinverdendo i fasti del 2010 e di quella Nazionale capace di vincere il Mondiale in mezzo a due Europei consecutivi. La qualità è sempre altissima, ma in seguito alla Spagna è sempre mancato qualcosa: siamo molto curiosi di vedere in campo le Furie Rosse…

La Spagna naturalmente è grande favorita domani, ma attenzione ai passi falsi, pensando che nel girone c’è anche la Germania. In fondo, la Costa Rica se ne intende di qualificazioni in gruppi sulla carta impossibili, come noi ricordiamo fin troppo bene dal 2014. I Ticos evidentemente non hanno nulla da perdere, staremo a vedere se riusciranno firmare una sorpresa clamorosa. Adesso però è giunto il momento di scoprire insieme quali siano le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Spagna Costa Rica.

DIRETTA SPAGNA COSTA RICA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Spagna Costa Rica sarà visibile per tutti in diretta tv su Rai Due, essendo la partita delle ore 17.00 italiane. Naturalmente, come per tutti i match dei Mondiali 2022, la diretta streaming video sarà invece garantita tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA COSTA RICA

LE SCELTE DI LUIS ENRIQUE

Luis Enrique per le probabili formazioni di Spagna Costa Rica dovrebbe scegliere il modulo 4-3-3, ma restano alcuni dubbi soprattutto per quanto riguarda il tridente d’attacco, legate ad esempio alle condizioni di Ansu Fati, che proverà ad essere titolare come ala sinistra al fianco di Morata e di Ferran Torres, che è invece il favorito per giocare a destra. Tornando indietro, in porta dovrebbe esserci Unai Simon; davanti a lui, ci aspettiamo Carvajal terzino destro, i due centrali Pau Torres e Laporte, infine Jordi Alba a sinistra; tutto del Barcellona dovrebbe essere invece il terzetto di centrocampo, con Busquets affiancato dalle due nuovissime stelle della cantera catalana, cioè Gavi e Pedri.

LE MOSSE DI SUAREZ

Luis Fernando Suarez utilizza il modulo 4-4-2, che dovremmo quindi vedere nelle probabili formazioni di Spagna Costa Rica: il punto di riferimento è naturalmente il portiere Keylor Navas, davanti al quale dovremmo vedere la difesa a quattro formata da destra a sinistra da Watson, Duarte, Calvo e Oviedo. Altra linea a quattro anche a centrocampo, in questo caso con Torres, Borges, Tejeda e Bennette come possibili titolari nella mediana dei Ticos; infine, nella coppia d’attacco della Costa Rica ci aspettiamo di vedere titolari Contreras e Campbell, che insieme al portiere del PSG è l’altra stella dei centro-americani dall’alto di una carriera passata anche dall’Italia, pur senza gol con la maglia del Frosinone.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA COSTA RICA: IL TABELLINO

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Ansu Fati. All. Luis Enrique.

COSTA RICA (4-4-2): Navas; Watson, Duarte, Calvo, Oviedo; Torres, Borges, Tejeda, Bennette; Contreras, Campbell. All. Suarez.











