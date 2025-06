PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA FRANCIA: CHI GIOCA IN SEMIFINALE?

È tempo di leggere le probabili formazioni Spagna Francia, partita davvero affascinante che alla MHP Arena di Stoccarda si gioca per la seconda semifinale di Nations League 2024-2025: è un match che quattro anni fa aveva rappresentato la finale della competizione (a San Siro) e che naturalmente riporta alla mente la semifinale degli ultimi Europei, in cui la giovanissima Spagna era riuscita a prendersi una vittoria che l’avrebbe poi portata verso il titolo, nella partita che sostanzialmente aveva rivelato al mondo lo strabordante talento di Lamine Yamal.

La Francia, possiamo dire così, è in festa per la vittoria della Champions League da parte del Psg, evento che in questo Paese non si vedeva da 32 anni; adesso torna in campo la nazionale che ha la possibilità di mettere le mani sulla prima Nations League della sua storia, anche se chiaramente possiamo ben dire che il vero obiettivo per entrambe le federazioni sia quello di vincere il Mondiale. Intanto però questo appuntamento potrebbe dirci qualcosa di importante, e allora andiamo per il momento a valutare le probabili formazioni Spagna Francia provando a ipotizzare quali possano essere le decisioni di campo da parte dei due Commissari Tecnici.

QUOTE E PRONOSTICO SPAGNA FRANCIA

Regna l’equilibrio nelle quote Snai su Spagna Francia, è solo di mezzo punto la differenza tra il segno 1 per la vittoria della Roja e il segno 2 per il successo dei Bleus, le cifre sono rispettivamente di 2,45 e 2,95 volte quanto messo sul tavolo e dunque Spagna che comunque parte con i favori del pronostico. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, il segno X con questo bookmaker vi farebbe guadagnare 3,10 volte la vostra giocata sulla semifinale.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA FRANCIA

DE LA FUENTE PER LA FINALE

Solito 4-3-3 per Luis De La Fuente, che nelle probabili formazioni Spagna Francia ha di fatto a disposizione una rosa al completo: in porta Unai Simon dovrebbe avere la meglio su Raya, in difesa c’è qualche punto di domanda aperto e spicca la convocazione di Huijsen, che visto l’impegno potrebbe anche avere la maglia da titolare pur dovendo vincere la concorrenza di Le Normand e Cubarsì che appaiono favoriti, il secondo era assente nei quarti contro l’OIanda e potrebbe riprendersi la maglia. A centrocampo comanda Zubimendi; con lui quasi scontata la presenza di Pedri sulla mezzala, poi ballottaggio.

Gavi e Fabian Ruiz se la giocano ma occhio anche a Dani Olmo che anzi appare in vantaggio; in attacco si va verso la conferma del tridente che ha vinto gli Europei e dunque quello con Nico Williams a sinistra, Lamine Yamal che pizzica la corsia destra e sarà una sorta di battitore libero mentre Morata, il reale veterano di questa nazionale spagnola, avrà la maglia da titolare a meno che De La Fuente voglia usare la Final Four di Nations League per sperimentare qualcosa in vista dei prossimi impegni.

LA RISPOSTA DI DESCHAMPS

C’è anche parecchia Serie A nelle convocazioni di Didier Deschamps, che per le probabili formazioni Spagna Francia ha anche alcuni protagonisti della finale di Champions League. Doué, doppietta all’Allianz Arena, potrebbe essere titolare insieme a Ousmane Dembélé: entrambi alle spalle di Mbappé con Olise a fare da innesto centrale, da valutare però un possibile testa a testa tra i due esterni del Psg senza dimenticarsi della candidatura di Cherki. Dalla panchina invece Kolo Muani e un Marcus Thuram non in condizione; a centrocampo si va verso il duo Manu Koné-Tchouaméni.

Ci sono anche Guendouzi e Rabiot come alternative per la zona mediana; in difesa invece l’assenza di Upamecano e Saliba lancia Ibrahima Konaté e magari Kalulu al centro – da vedere però, c’è anche Loic Badé – sugli esterni Pavard e Malo Gusto sono in competizione a destra con Theo Hernandez che dovrebbe fare il titolare sull’altro versante, occhio però alla concorrenza di Digne che nell’Aston Villa ha dimostrato di sapere reggere certi ritmi. Infine il portiere che dovrebbe sempre essere Maignan, anche se le ultime prestazioni gli hanno fatto perdere qualcosa a favore di Chevalier.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA FRANCIA: IL TABELLINO

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Pedri, Zubimendi, Dani Olmo; Lamine Yamal, Morata, Nico Williams. Allenatore: Luis De La Fuente

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Pavard, Kalulu, I. Konaté, T. Hernandez; Manu Koné, Tchouaméni; Doué, Olise, O. Dembélé; Mbappé. Allenatore: Didier Deschamps