Probabili formazioni Spagna Georgia, quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita delle qualificazioni mondiali (oggi 11 ottobre 2025)

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA GEORGIA: CHI GIOCA AD ELCHE?

Ci sono ricordi piacevoli per entrambe le Nazionali verso la partita di Elche, le probabili formazioni Spagna Georgia ci accompagnano verso il match del girone E per le qualificazioni mondiali che ricorda l’incrocio negli ottavi di finale di Euro 2024, vinto per 4-1 dalla Spagna ma gradevole per entrambe.

Per la Spagna fu una tappa verso la conquista del quarto Europeo, adesso le Furie Rosse vogliono fare un altro passo verso la qualificazione mondiale che d’altronde sembra ormai una formalità dopo che a settembre sono arrivate due vittorie esterne con nove gol segnati e zero subiti e il clamoroso 0-6 in Turchia.

Per la Georgia quello fu comunque il primo grande torneo della storia e i caucasici riuscirono anche a passare il girone. Adesso l’obiettivo potrebbero essere i playoff mondiali, il 3-0 contro la Bulgaria aiuta molto anche se oggi sarà difficile aggiungere punti alla classifica per gli ospiti.

La partita ha una grande favorita d’obbligo, ma naturalmente bisogna giocarla e allora curiosiamo tra le scelte dei due commissari tecnici andando a presentare le probabili formazioni Spagna Georgia, con moduli e possibili titolari del match all’Estadio Martínez Valero.

PRONOSTICO E QUOTE

Grandi favoriti i padroni di casa e non potrebbe essere altrimenti nel pronostico di Spagna Georgia, pochi dubbi secondo le quote Snai che indicano il segno 1 a 1,11, mentre poi si sale già a 8,50 in caso di pareggio e fino a 16 volte la posta in palio con un successo georgiano.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA GEORGIA

I TITOLARI DI DE LA FUENTE

Nelle probabili formazioni Spagna Georgia ecco che le Furie Rosse del c.t. Luis De La Fuente dovrebbero schierarsi secondo un modulo 4-3-3 con tanta qualità. La difesa forse non è il reparto migliore, ma è comunque una ottima retroguardia cominciando da Unai Simon in porta, poi Pedro Porro a destra, Le Normand e Cubarsì centrali e Cucurella terzino sinistro; a centrocampo si potrebbe pensare a un trio composto da Merino, Zubimendi e Pedri dal primo minuto, mentre in attacco ecco Ferran Torres, Oyarzabal e forse Nico Williams, reduce però da uno stop e quindi in ballottaggio con Dani Olmo, considerando anche l’assenza di Lamine Yamal.

4-3-3 ANCHE PER SAGNOL

Anche il c.t. francese degli ospiti, cioè Willy Sagnol, dovrebbe utilizzare il 4-3-3, ma ovviamente la differenza di qualità è enorme nelle probabili formazioni Spagna Georgia, anche perché è in bilico Kvaratskhelia. Quello sarà ovviamente il grande dubbio dei georgiani, che per il resto dovrebbero schierare il portiere Mamardashvili; un difesa a quattro con Kakabadze, Goglichidze dell’Udinese, Lochoshvili e Azarov; a centrocampo spazio per Gagnidze, Mekvabishvili e Kochorashvili, infine gli altri due titolari in attacco dovrebbero essere Davitashvili e Mikautadze, possibilmente insieme a Kvara.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA GEORGIA: IL TABELLINO

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Le Normand, Cubarsì, Cucurella; Merino, Zubimendi, Pedri; Ferran Torres, Oyarzabal, Nico Williams. All. De La Fuente.

GEORGIA (4-3-3): Mamardashvili; Kakabadze, Goglichidze, Lochoshvili, Azarov; Gagnidze, Mekvabishvili, Kochorashvili; Davitashvili, Mikautadze, Kvaratskhelia. All. Sagnol.