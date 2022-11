Probabili formazioni Spagna Germania/ Quote: Flick cambia, Luis Enrique no

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA GERMANIA: CHI GIOCA OGGI?

Con le probabili formazioni di Spagna Germania ci avviciniamo naturalmente al big-match di stasera nel girone E dei Mondiali 2022, sicuramente la partita più attesa di tutta la prima fase. Dopo quello che è successo mercoledì la posta in palio sarà ancora più importante: la Germania di Hans-Dieter Flick si è clamorosamente fatta sconfiggere in rimonta contro il Giappone, dunque questo incrocio con la Roja potrebbe addirittura significare l’eliminazione, oppure ribaltare tutto rilanciando i tedeschi e mettendo in bilico la Spagna di Luis Enrique.

Certo, questo secondo scenario appare difficile pensando al debutto della Spagna, che ha dato una grande lezione di calcio con un 7-0 rifilato alla Costa Rica. Già oggi naturalmente l’esame sarà più probante, ma non è una sorpresa che la Spagna abbia straordinaria qualità e possa ambire ad arrivare sino in fondo. Di certo l’attesa per quanto succederà stasera è già grandissima, dunque adesso andiamo a leggere insieme le ultime notizie circa le probabili formazioni di Spagna Germania.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Spagna Germania. Leggermente favorita è la Spagna, formalmente padrona di casa: il segno 1 per il successo iberico è quotato a 2,35, si sale a quota 3,60 sul segno X in caso di un pareggio, infine il successo “esterno” da parte della Germania con un riscatto tedesco varrebbe 2,90 volte la posta in palio per chi punterà sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA GERMANIA

LE SCELTE DI LUIS ENRIQUE

Nelle probabili formazioni di Spagna Germania, Luis Enrique dovrebbe confermare lo stesso 4-3-3 che abbiamo visto impegnato contro la Costa Rica perché le cose hanno funzionato alla perfezione: eventualmente il turnover arriverà soltanto nell’ultima partita del girone. Spazio dunque a una difesa nella quale Rodri potrebbe nuovamente essere impiegato al fianco di Laporte, una nuova invenzione del CT della Roja; in questo modo c’è un doppio playmaker a tutti gli effetti perché in mediana naturalmente gioca Busquets, affiancato dai due giovani del Barcellona che sono ovviamente Pedri e Gavi. Gli esterni dovrebbero essere Azpilicueta e Jordi Alba; nel tridente offensivo Asensio dovrebbe nuovamente avere la meglio su Morata e giocare come centravanti, ai suoi lati invece avremo Ferran Torres a destra e Dani Olmo come ala sinistra.

LE MOSSE DI FLICK

Hans-Dieter Flick invece cambia molto nelle probabili formazioni di Spagna Germania: la sconfitta contro il Giappone impone che ci siano modifiche. Il modulo resta il 4-2-3-1, ma davanti a Neuer potremmo stavolta vedere Ginter al posto di Schlotterbeck, con la conferma di Rudiger e un terzino che può spingere maggiormente, dunque Kehrer al posto di Sule, mentre sull’altro lato dovrebbe essere confermato Raum. A centrocampo la sensazione è che Flick voglia realmente dare spazio alla mediana che gli ha fatto vincere tutto nel Bayern, e allora Goretzka dovrebbe prendere il posto di Gundogan per affiancare Kimmich; davanti, Thomas Muller sarà confermato e così anche Gnabry sulla destra, mentre sulla corsia sinistra Musiala rischia il posto che potrebbe andare a Gotze. Panchina probabile anche per Havertz: c’è bisogno di un attaccante con caratteristiche diverse, e allora potrebbe scoccare l’ora di Moukoko come titolare.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA GERMANIA: IL TABELLINO

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Rodri, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Asensio, Dani Olmo. All. Luis Enrique.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kehrer, Ginter, Rudiger, Raum; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Gotze; Moukoko. All. Flick.











