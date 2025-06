Probabili formazioni Spagna Inghilterra U21: le scelte di Denia e Carsley per il secondo quarto di finale agli Europei Under 21 2025.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA INGHILTERRA U21: TANTI BIG IN CAMPO!

Siamo al momento delle probabili formazioni Spagna Inghilterra U21, sicuramente uno spazio molto interessante dedicato alla partita valida per i quarti degli Europei Under 21 2025, un match molto atteso anche perché le due nazionali si incrociano a due anni dalla finale per il titolo, che aveva visto prevalere i tre leoni anche grazie a un rigore parato da James Trafford nel nono minuto di recupero.

La Spagna di conseguenza va a caccia di riscatto, anche perché in questi ultimi anni è stata la nazionale di riferimento in questa categoria e anche in questa edizione ha la squadra giusta per vincere.

Tuttavia l’Inghilterra non è da meno, negli ultimi anni ha fatto un bel salto in avanti come si è visto anche nei risultati della nazionale maggiore e, anche se non ha pienamente convinto nel corso di un girone superato con appena 4 punti, ha comunque le qualità giuste per portare a casa una partita secca.

Sarà il campo a dirci quello che succederà e quale delle due nazionali andrà in semifinale, noi per il momento possiamo fare solo una rapida valutazione sulle scelte da parte dei due CT andando a spulciare nelle probabili formazioni Spagna Inghilterra U21.

QUOTE E PRONOSTICO SPAGNA INGHILTERRA U21

Con le probabili formazioni Spagna Inghilterra U21 valutiamo le quote proposte dalla Snai che indicano nella Roja la nazionale favorita, con un valore equivalente a 2,25 volte la posta in palio sul segno 1; il successo dei tre leoni è identificato dal segno 2 e vi permetterebbe di guadagnare una somma che ammonta a 3,05 volte il vostro investimento, infine abbiamo il segno X a regolare il pareggio con una vincita corrispondente a 3,30 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA INGHILTERRA U21

LE MODIFICHE DI DENIA

La buona notizia per Santi Denia nelle probabili formazioni Spagna Inghilterra U21 è che Pablo Torre è recuperato, tanto da aver già giocato uno spezzone contro l’Italia; non così Gerard Martin, che dunque dovrebbe lasciare la maglia da terzino sinistro ad Andrés Garcia. Il resto della difesa dovrebbe essere composto da Rafa Marin e Tarrega come centrali e Pubill come terzino destro, con Alejandro Iturbe che si riprende il posto da titolare tra i pali; in mezzo al campo naturalmente agisce Jauregizar, al suo fianco ci sarà Javi Guerra che torna titolare dopo la panchina contro l’Italia.

Sulla trequarti abbiamo già detto di Pablo Torre, il talentino del Barcellona è il riferimento per tutti; da valutare invece gli esterni che potrebbero essere Diego Lopez a destra e Jesus Rodriguez a sinistra, per quanto riguarda il ruolo da prima punta è possibile che Joseph si riprenda il posto scalzando Roberto Fernandez, come alternativa nel tridente offensivo bisogna citare anche Raul Moro che è già stato autore di due assist, Denia ha ruotato molto i suoi laterali alti e potrebbe optare per una soluzione diversa anche nel quarto di finale.

LE SCELTE DI CARSLEY

Sarà un 4-2-3-1 quello di Lee Carsley, come sempre, anche nelle probabili formazioni Spagna Inghilterra U21 le scelte del CT irlandese sembrano essere abbastanza nette. In difesa per esempio Quansah e Cresswell si piazzano davanti a Beadle, il terzino sinistro dovrebbe tornare Livramento mentre sulla destra Archie Gray, tenuto in panchina contro la Germania, rischia ancora il posto sulla pressione di Hinshelwood, questo è forse il ruolo sul quale Carsley deve ragionare maggiormente. In mezzo al campo rischia la maglia Hackney, che però dovrebbe tornare: con lui giocherebbe Alex Scott, in gol tre giorni fa.

Avremo poi Nwaneri, vero e proprio jolly del reparto avanzato, che questa volta dovrebbe spostarsi a destra; sull’altro versante il favorito per partire titolare è ancora una volta Hutchinson, lui pure capace di operare in più ruoli e anche arretrare il proprio raggio d’azione. Harvey Elliott invece sarà schierato in posizione centrale con libertà di movimenti, il ballottaggio per il centravanti è sempre quello tra Rowe e Stansfield con il primo che parte favorito.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA INGHILTERRA U21: IL TABELLINO

SPAGNA U21 (4-3-3): A. Iturbe; Pubill, Rafa Marin, Tarrega, A. Garcia; Jauregizar, Javi Guerra; Raul Moro, Pablo Torre, Diego Lopez; Joseph. Allenatore: Santi Denia

INGHILTERRA U21 (4-2-3-1): Beadle; A. Gray, Quansah, Cresswell, Livramento; Hackney, A. Scott; Nwaneri, H. Elliott, Hutchinson; Rowe. Allenatore: Lee Carsley