Probabili formazioni Spagna Italia U19/ Quote, Ndour out e due a rischio (semifinale Europei 2023, 13 luglio)

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA ITALIA U19: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Spagna Italia U19 ci portano a parlare della seconda semifinale agli Europei Under 19 2023: gli azzurrini scendono in campo alle ore 21:00 di giovedì 13 luglio, per una partita decisamente complessa visto che la Roja è tra le principali candidate al titolo e lo ha dimostrato anche nel corso della fase a gironi. L’Italia comunque si è ben comportata: certamente pesa la netta sconfitta subita contro il Portogallo, ma poi nella partita decisiva per la qualificazione gli azzurirni hanno tenuto botta pareggiando contro la Polonia.

DIRETTA/ Italia Polonia U19 (risultato finale 1-1): Azzurrini in semifinale! (9 luglio 2023)

Italia che sogna una finale che manca ormai da tempo, nello specifico cinque anni: la nostra Under 19 nell’ultimo periodo ha comunque avuto buoni risultati, lo dimostra la semifinale centrata lo scorso anno e quella battaglia contro l’Inghilterra che poi ci aveva superato in rimonta; adesso vedremo quello che succederà al Ta’ Qali Stadium, ma nel frattempo noi possiamo fare qualche rapida valutazione circa le scelte che saranno operate dai due CT, andando a leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni di Spagna Italia U19.

Diretta/ Inghilterra Spagna U21 (risultato finale 1-0) video Rai: Trafford para un rigore! (8 luglio 2023)

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulle probabili formazioni di Spagna Italia U19, possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la semifinale degli Europei Under 19 2023. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale iberica vi farebbe guadagnare 1,65 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,80 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli azzurrini, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 4,75 volte la vostra giocata.

Inghilterra Spagna U21, Probabili formazioni Europei 2023/ Diretta tv: chi giocherà la finale? (8 luglio)

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA ITALIA U19

GLI 11 DI LANA

José Lana si affida al 4-4-2 per Spagna Italia U19: qualcosa rispetto alla partita contro la Norvegia potrebbe cambiare, quasi certamente in attacco tornerà Victor Barberá che è stato grande protagonista nel girone, e che farebbe coppia con Manuel Angel. Poi avremo una difesa con Fresneda e Alex Valle a presidiare le corsie esterne, mentre i due centrali saranno Keddari e Gasiorowski che si piazzeranno davanti al portiere Iribarne, anche lui a riposo lo scorso lunedì. Gonzalo Garcia giocherà come laterale destro di centrocampo, Dani Rodriguez invece agirà a sinistra; dovremmo poi vedere Pujol schierato come frangiflutti in mezzo al campo, con Garrido che potrebbe essere il suo sparring partner sempre che non venga scelta la soluzione più offensiva con César Palacios. Questi dovrebbero essere gli undici della Spagna U19 per affrontare l’Italia, poi si vedrà…

LE SCELTE DI DI BOLLINI

Qualche problema per Alberto Bollini, che in Spagna Italia U19 dovrà sicuramente rinunciare allo squalificato Ndour e rischia di perdere anche D’Andrea e Samuele Vignato, alle prese con problemi fisici. Di conseguenza, in mezzo al campo sarà Pisilli a fare compagnia a Faticanti; poi sulle corsie laterali confermati Missori a destra e Kayode a sinistra. Senza D’Andrea e Vignato potrebbe anche cambiare il modulo: Hasa sarebbe il trequartista unico alle spalle di due attaccanti che sarebbero Francesco Pio Esposito e Nicolò Turco, in alternativa potrebbe essere dato spazio a Koleosho che giocherebbe come trequartista adattato. In difesa invece il CT dell’Italia U19 dovrebbe confermare in toto le sue scelte: spazio dunque a Regonesi, Chiarodia e Dellavalle che formano il pacchetto a protezione del portiere, ancora una volta Mastrantonio.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA ITALIA U19: IL TABELLINO

SPAGNA U19 (4-4-2): Iribarne; Fresneda, Keddari, Gasiorowski, Valle; Gonzalo Garcia, Pujol, Garrido, Dani Rodriguez; Manuel Angel, Barberá. Allenatore: José Lana

ITALIA U19 (3-4-2-1): Mastrantonio; Regonesi, Chiarodia, Dellavalle; Missori, Pisilli, Faticanti, Kayode; S. Vignato, Hasa; F. Esposito. Allenatore: Alberto Bollini











© RIPRODUZIONE RISERVATA