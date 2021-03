Probabili formazioni Spagna Italia U21/ Nicolato e De La Fuente con 4-3-3 (Europei)

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA ITALIA U21: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Spagna Italia U21 ci introducono alla partita più attesa nel gruppo B degli Europei Under 21 2021: quella che si gioca alle ore 21:00 di sabato 27 marzo, come seconda giornata. Dopo l’esordio contro la Repubblica Ceca gli azzurrini sono pronti a vendicare quanto accaduto due anni fa, quando la Roja ci aveva eliminati dal torneo che disputavamo in casa e nel quale ci eravamo presentati con una rosa di grandissimo livello, non riuscendo però a superare il primo turno.

Tecnicamente la rivincita sarebbe della Spagna, visto che la partita l’avevamo vinta noi; quella squadra però avrebbe poi vinto il titolo e allora la nostra nazionale si prepara a un match decisivo per continuare il cammino agli Europei Under 21. Stiamo dunque per conoscere quelle che saranno le scelte da parte dei due Commissari Tecnici per la partita di Celje; noi possiamo provare ad anticiparle, leggendo insieme le probabili formazioni di Spagna Italia U21.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA ITALIA U21

LE SCELTE DI DE LA FUENTE

Per le probabili formazioni di Spagna Italia U21 ipotizziamo la Roja schierata con un 4-3-3 classico: in porta va Josep Martinez, davanti a lui dovremmo vedere Mingueza (che è di fatto diventato un titolare nel Barcellona) insieme a Guillamon, sulle corsie laterali invece i favoriti restano Pipa e Cucurella, quest’ultimo con tante richieste di calciomercato negli ultimi tempi. A centrocampo Pozo, Riqui Puig e Villar sono i tre favoriti: possibile che il mediano della Roma abbia la posizione di regista davanti alla difesa ma in realtà questi elementi sono intercambiabili tra loro e dunque bisognerà vedere come verranno impiegati sul terreno di gioco. Lo stesso discorso si potrebbe fare per Brahim Diaz, che è un trequartista naturale: per farlo esprimere al meglio De La Fuente potrebbe anche modificare il suo assetto e aprire al 4-2-3-1, più probabilmente il giocatore del Milan partirà largo a sinistra nel tridente offensivo, con Abel Ruiz che invece stazionerà da centravanti mentre Barrenetxa sarà l’altro esterno.

I DUBBI DI NICOLATO

Sono già problemi per Paolo Nicolato, che nelle probabili formazioni di Spagna Italia U21 perde due pezzi: Tonali e Marchizza sono squalificati, dunque il CT dovrà rivedere qualcosa. Il modulo dovrebbe rimanere il 3-5-2, con Bellanova indiziato principale a completare la difesa con Del Prato e Gabbia; in porta ci sarà sempre Carnesecchi, sulle corsie laterali potremmo avere nuovamente Zappa e Marco Sala con il possibile inserimento di Ranieri. Quello che è da vedere, soprattutto, è se Nicolato intenderà fare un massiccio turnover oppure giocarsela con una squadra molto simile a quella dell’esordio; in questa seconda ipotesi ecco Maggiore e Frattesi fare compagnia a Pobega che sarebbe utilizzato come terzo centrale in mediana, ma qualora dovessero arrivare modifiche ci sarebbe Frabotta pronto a essere titolare come esterno sinistro. Davanti invece Scamacca, in gol contro la Repubblica Ceca, e Cutrone restano favoriti su Raspadori e Lorenzo Colombo per iniziare la partita.

IL TABELLINO

SPAGNA U21 (4-3-3): J. Martinez; Pipa, Guillamon, Mingueza, Cucurella; Riqui Puig, Villar, Pozo; Barrenetxa, Abel Ruiz, Brahim Diaz. Allenatore: Luis De La Fuente

ITALIA U21 (3-5-2): Carnesecchi; Del Prato, Gabbia, Bellanova; Zappa, Frattesi, Maggiore, Pobega, Frabotta; Scamacca, Cutrone. Allenatore: Paolo Nicolato



