Probabili formazioni Spagna Kosovo/ Quote, leggero turnover per Luis Enrique?

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA KOSOVO: CHI IN CAMPO OGGI?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Spagna Kosovo, atteso incontro valido per il terzo turno del girone B per le qualificazioni ai Mondiali 2022, previsto oggi alle ore 20.45 tra le mura dell’Estadio La Cartuja di Siviglia. Siamo dunque davvero curiosi di scoprire le mosse di Luis Enrique, che dopo essersi parzialmente riscattato battendo per 2-1 la Georgia solo pochi giorni fa, punta oggi a fare bottino pieno contro un rivale, sulla carta non così temibile. Pure gli spagnoli non possono permettersi di abbassare la guardia (tenuto conto che hanno vinto in rimonta coi georgiani): la squadra di Challades ha beneficiato di un turno di riposo dopo il debutto nel torneo di qualificazione e certo sarà in campo oggi ben arrabbiata dopo il 3-0 subito dalla Svezia di Ibrahimovic. Questa sera a Siviglia non sarà dunque sfida banale: andiamo a vedere quali saranno le scelte dei tecnici per le probabili formazioni di Spagna Kosovo.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida per le qualificazioni ai Mondiali 2022, comunque non facciamo fatica ad assegnare alle Furie rosse il favore del pronostico. Il portale di scommesse Snai per l’1×2 del match ha fissato a 1.11 il successo oggi della Spagna contro il più alto 20.00 segnato in favore del Kosovo: il pareggio paga la posta a 8.00.

LE PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA KOSOVO

LE MOSSE DI LUIS ENRIQUE

Per le probabili formazioni di Spagna Kosovo, Luis Enrique dovrebbe sempre partire dal classico 4-3-3 mescolando appena le carte rispetto all’11 che nei giorni scorsi ha avuto la meglio sulla Georgia: siamo al terzo impegno di fila per la selezione spagnola e il Ct deve gestire al meglio le forze a disposizione, operando su necessità un piccolo turnover. Ecco che allora, dopo il riposo osservato nel secondo turno dovremmo rivedere dal primo minuto in difesa il capitano Sergio Ramos: con lui non mancherà Garcia, mentre ai lati ecco pronti Jordi Alba e Gaya (pur con Porro e Llorente a disposizione). Per il centrocampo potrebbe essere turno di riposo per Busquets e nuova occasione per Padri e Rodri, con Thiago Alcantara al fianco. Dovrebbe poi essere ancora titolare confermato in attacco Alvaro Morata anche se Moreno scalpita: al fianco dello juventino ecco farsi avanti Olmo e Torres, entrambi a segno contro la Georgia.

LE SCELTE DI CHALLANDES

Rimasti a riposo nell’ultimo turno per il girone B delle qualificazioni ai Mondiali, sono tanti i big e i titolari che sono oggi freschi e a disposizione di Challandes: probabile che questi scendano in campo con un importante 4-5-1. Ecco che allora oggi sarà spazio sicuro per Ujkani tra i pali, mentre in difesa dovremmo vedere il granata Vojvoda in compagnia di Aliti: toccherà a Hadergjonaj e a Kololli coprire le corsie esterne della difesa kosovara. Per l’ampio centrocampo a cinque il ct svizzero dovrebbe consegnare la maglia a Celina, come pure a Kryeziu e Halimi al centro: Zeneli e Rashica dovrebbero spostarsi sull’esterno, ma non scordiamo che rimangono pronti dalla panchina in caso di necessità l’ex Bologna primavera Kastrati e Rashani (Bernard Berisha è squalificato). In attacco sarà spazio dal primo minuto per il bomber della Lazio Vedat Muriqi, ma attenzione a Nuhiu, che potrebbe ricevere spazio match in corso.

IL TABELLINO

SPAGNA (4-3-3): Simon; Jordi Alba, Sergio Ramos, Eric Garcia, Gayà; Pedri, Rodri, Thiago Alcantara; Dani Olmo, Morata, Ferran Torres. All.: Luis Enrique

KOSOVO (4-5-1): Ujkani; Hadergjonaj, Vojvoda, Aliti, Kololli; Rashica, Celina, Halimi, Kryeziu, Zeneli; Muriqi. All.: Challandes



© RIPRODUZIONE RISERVATA