Probabili formazioni Spagna Polonia/ Quote: Morata rischia il posto (Europei 2020)

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA POLONIA: CHI GIOCA A SIVIGLIA?

Le probabili formazioni di Spagna Polonia ci accompagnano verso questa partita delicatissima per le sorti di queste due Nazionali nel girone E degli Europei 2020. La prima giornata infatti non ha dato indicazioni positive: la Spagna di Luis Enrique arriva da un pareggio contro la Svezia, ancora peggio ha fatto la Polonia di Paulo Sousa, che invece ha perso contro la Slovacchia e ora deve cercare l’impresa in casa delle Furie Rosse se vuole rilanciarsi – ma naturalmente pure la Spagna non può permettersi passi falsi se non vuole ritrovarsi clamorosamente nei guai in un girone sulla carta non così difficile e che gli iberici giocano per di più in casa. Tutto questo premesso, si capisce perché questa partita sarà così delicata: adesso diamo allora senza altri indugi uno sguardo più approfondito alle probabili formazioni di Spagna Polonia a poche ore dalla partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Ne approfittiamo adesso per dare uno sguardo al pronostico su Spagna Polonia: l’agenzia di scommesse Snai ritiene favoriti in questa partita i padroni di casa spagnoli, possiamo infatti notare che il segno 1 per il successo della Spagna è quotato a 1,37, mentre poi si sale di parecchio già in caso di segno X per il pareggio (5,00) e fino ad addirittura 8,75 volte la posta in palio sul segno 2 in caso invece di vittoria esterna della Polonia.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA POLONIA

LE MOSSE DI LUIS ENRIQUE

Le probabili formazioni di Spagna Polonia dovrebbero vedere il c.t. di casa Luis Enrique intenzionato a sfruttare la superiorità tecnica delle Furie Rosse: nessuna novità di modulo e solito 4-3-3 con assetto senza dubbio offensivo. La difesa sarà formata innanzitutto dal portiere Unai Simon, davanti a lui nella linea della retroguardia a quattro ecco da destra a sinistra Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres e Gayà. In mezzo al campo possibili novità significativi con gli innesti del napoletano Fabian Ruiz e di Thiago Alcantara dal primo minuto insieme a Rodri, ne farebbe le spese Pedri. Novità anche in attacco: possibile avvicendamento tra Morata e Gerard Moreno, con l’attaccante del Villareal che potrebbe strappare la maglia da titolare al centravanti della Juventus nel tridente offensivo che per il resto dovrebbe vedere in campo Dani Olmo e Ferran Torres.

LE SCELTE DI PAULO SOUSA

Sul fronte polacco, il c.t. Paulo Sousa nelle probabili formazioni di Spagna Polonia dovrebbe proporre un modulo 3-4-1-2 con Glik e Bednarek nella difesa a tre davanti al portiere bianconero Szczesny insieme ad Helik, mentre a centrocampo ci sarà spazio per Krychowiak e Moder nella coppia centrale, affiancati dai due esterni che dovrebbero essere il blucerchiato Bereszynski a destra e Rybus invece sulla corsia mancina. Poche novità in attacco, dove un altro volto notissimo del nostro campionato di Serie A, cioè il napoletano Zielinski, agirà a sostegno del tandem offensivo formato dalla coppia Lewandowski-Swierczok, con il bomber del Bayern Monaco che sarà naturalmente chiamato a dare qualcosa in più per cercare di compiere un’impresa a Siviglia.

IL TABELLINO

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, Gayà; Thiago, Rodri, Fabian Ruiz; Dani Olmo, Gerard Moreno, Ferran Torres. All. Luis Enrique.

POLONIA (3-4-1-2): Szczesny; Helik, Glik, Bednarek; Bereszynski, Krychowiak, Moder, Rybus; Zielinski; Lewandowski, Swierczok. All. Paulo Sousa.



