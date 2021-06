Probabili formazioni Spagna Portogallo/ Dubbio tra Diogo Jota e Joao Felix

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA PORTOGALLO: CHI GIOCA L’AMICHEVOLE?

Le probabili formazioni di Spagna Portogallo ci introducono ad una amichevole di lusso, che si gioca alle ore 20:45 di venerdì 4 giugno presso il Wanda Metropolitano di Madrid: si affrontano due nazionali che saranno tra le principali protagoniste agli Europei 2020, che stanno per cominciare. I campioni in carica del Portogallo sanno già che la strada verso il bis sarà complicatissima, perché il sorteggio li ha messi nel girone di ferro e dunque già solo prendersi gli ottavi sarà parecchio complicato, pur se la qualità nella rosa è assolutamente evidente.

La Spagna vuole ripartire dopo le grandi delusioni degli anni passati, che hanno idealmente segnato la fine del grande ciclo; come tappa intermedia si è presa la Final Four di Nations League, ma il bersaglio grosso restano ovviamente gli Europei e poi il Mondiale in Qatar. Ci sarà tempo, noi adesso dobbiamo valutare quelle che potrebbero essere le scelte dei due Commissari Tecnici per questa grande amichevole, e dunque possiamo leggere insieme le probabili formazioni di Spagna Portogallo con i dubbi e le certezze da ciascun lato del campo.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA PORTOGALLO

LE SCELTE DI LUIS ENRIQUE

Nelle probabili formazioni di Spagna Portogallo, e dovrebbe valere anche per i lusitani, Luis Enrique non schiera i reduci dalle finali di Champions ed Europa League: le sue scelte sono pertanto limitate, ma potremmo vedere una difesa con Diego Llorente e Eric Garcia a protezione di Unai Simon, con Marcos Llorente ormai stabilmente impiegato da terzino destro e il ballottaggio Jordi Alba-Gayà sull’altro versante. La qualità e l’abbondanza maggiori sono sicuramente a centrocampo: qui Sergio Busquets resiste come perno centrale e riferimento di tutta la squadra, invece ai suoi lati Luis Enrique può contare su Thiago Alcantara e Koke ma potrebbe contare anche su Fabian Ruiz o magari la sorpresa Pedri. Davanti, la prima punta dovrebbe essere Morata che poi eventualmente si giocherà il posto con Gerard Moreno; la freccia Adama Traoré giocherà sulla corsia destra, a sinistra invece la maglia potrebbe essere del giovane Dani Olmo che ha fatto benissimo con il Lipsia.

GLI 11 DI FERNANDO SANTOS

Anche Fernando Santos, nelle probabili formazioni di Spagna Portogallo, fa i conti con chi ancora si deve riposare: in porta andrà Rui Patricio, poi avremo una difesa con il grande veterano Pepe schierato al fianco di José Fonte, i due terzini dovrebbero essere Nélson Semedo e Raphael Guerreiro e dunque entrambi in grado di spingere. Qui va definito anche il modulo, che potrebbe essere un 4-4-2; in realtà mascherato, di fatto dovremmo avere un tridente offensivo e allora a centrocampo Sérgio Oliveira comanderà le operazioni con William Carvalho, Renato Sanches e Joao Moutinho a giocarsi le due maglie sulle mezzali, con uno che potrebbe allargare il raggio d’azione in caso di mediana schierata a quattro. Il reparto avanzato è chiaramente il regno di Cristiano Ronaldo, che può fare il centravanti ma più probabilmente scatterà dalla sinistra avendo in André Silva il giocatore cui appoggiarsi centralmente, Joao Felix può andare in panchina perché Diogo Jota sembra favorito per fare il titolare a destra.

IL TABELLINO

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; D. Llorente, M. Llorente, Eric Garcia, Jordi Alba; Thiago Alcantara, Sergio Busquets, Koke; Adama Traoré, Morata, Dani Olmo. Allenatore: Luis Enrique

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Nélson Semedo, José Fonte, Pepe, Raphael Guerreiro; Renato Sanches, Sérgio Oliveira, William Carvalho; Diogo Jota, André Silva, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Fernando Santos



