Probabili formazioni Spagna Repubblica Ceca U21/ Quote: Mingueza squalificato

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA REPUBBLICA CECA U21: I GIOCATORI IN CAMPO

Le probabili formazioni di Spagna Repubblica Ceca U21 ci introducono alla partita che si giocherà a Celje questa sera, per la terza e ultima giornata del girone B degli Europei Under 21. Partita che potrebbe essere importante anche per gli azzurrini del c.t. Nicolato, vedrà sulla carta favorita la Spagna, che fino a questo momento ha nettamente vinto contro la Slovenia e pareggiato contro l’Italia, tuttavia non è ancora certa della qualificazione ai quarti di finale e dovrà dunque dare il massimo (e ridurre magari il turnover) contro la Repubblica Ceca, che dal canto suo ha la possibilità di fare l’impresa. I cechi finora hanno pareggiato sia contro l’Italia sia contro la Slovenia: squadra solida ma che fatica a segnare, tanto che entrambi i gol della Repubblica Ceca in questi Europei Under 21 sono stati in realtà autoreti degli avversari. Tutto questo premesso, andiamo a scoprire che cosa ci potrebbero dire le probabili formazioni di Spagna Repubblica Ceca U21 a poche ore dalla partita…

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote fornite dall’agenzia Snai per il pronostico di Spagna Repubblica Ceca U21. Favoriti gli spagnoli formalmente in casa, il segno 1 è quotato infatti a 1,60, mentre poi si sale a quota 3,85 per il pareggio (segno X) e fino a 5,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di vittoria della Repubblica Ceca.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA REPUBBLICA CECA U21

LE MOSSE DI DE LA FUENTE

Nelle probabili formazioni di Spagna Repubblica Ceca U21 non ci dovrebbero essere troppi calcoli per il c.t. Luis De la Fuente, anche se naturalmente dovrà fare a meno dello squalificato Mingueza, che è stato espulso nel caotico finale della partita contro l’Italia. Allora potrebbe esserci Pipa per completare la retroguardia a quattro del 4-3-3 iberico con Guillamon, Cuenca e Miranda davanti al portiere Fernandez, per il resto non ci dovrebbero essere particolari novità, anche se a centrocampo la Spagna Under 21 potrebbe giocarsi la carta Riqui Puig, rimasto in panchina contro l’Italia. Lo ipotizziamo titolare con il romanista Villar e Garcia, mentre in attacco dovremmo vedere in azione il tridente con Puado, Ruiz e Cucurella.

LE SCELTE DI KREJCI

Sul fronte ceco, ecco invece che le probabili formazioni di Spagna Repubblica Ceca dovrebbero riservarci, da parte del c.t. Karel Krejci, una squadra schierata con il modulo 4-2-3-1 e poche novità rispetto all’ossatura delle scorse giornate, anche se naturalmente potrebbero essere possibili delle modifiche alla terza partita in tre giorni. Noi comunque ipotizziamo questi titolari: in porta Jedlicka; davanti a lui la difesa a quattro formata da Holik, Krejci, Chalus e Granecny; in mediana i titolari potrebbero essere Janosek e Sadilek, mentre Kohut a destra, Sasinka in posizione centrale e Bucha come ala destra potrebbero agire sulla trequarti, in appoggio alla prima punta Lingr.

IL TABELLINO

SPAGNA (4-3-3): Fernandez; Pipa, Guillamon, Cuenca, Miranda; Villar, Riqui Puig, Garcia; Puado, Ruiz, Cucurella. All. De la Fuente.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Jedlicka; Holik, Krejci, Chalus, Granecny; Janosek, Sadilek; Kohut, Sasinka, Bucha; Lingr. All. Krejci.



