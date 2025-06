PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA ROMANIA U21: CHI GIOCA A BRATISLAVA?

Una partita che interessa da vicino anche gli Azzurrini e quindi scelte significative da parte dei due commissari tecnici ci attendono nelle probabili formazioni Spagna Romania U21, in avvicinamento alla partita che sarà giocata nella capitale slovacca Bratislava per il girone A degli Europei Under 21.

Siamo alla seconda giornata, la Spagna ha debuttato con una vittoria ma non tutte le indicazioni sono state ottime per gli iberici mercoledì. Infatti la vittoria contro la Slovacchia padrona di casa è arrivata per la Spagna U21 con qualche brivido: due gol di vantaggio nel primo tempo, rimonta subita e rete decisiva solamente al 90’.

A rovescio, potremmo fare il discorso opposto per la Romania, che ha esordito con una sconfitta ma comunque ha tratto anche qualche indicazione positiva dall’incontro perso di misura tre giorni fa contro l’Italia, con pure qualche rimpianto per un calcio di rigore sbagliato.

Certo, la Romania è già al bivio perché una seconda sconfitta sarebbe un colpo durissimo, però può giocarsela con un po’ di fiducia anche contro una Spagna che ha tantissima qualità ma deve pure limare qualche limite. Chissà se tutto questo lascerà il segno anche sulle decisioni circa le probabili formazioni Spagna Romania U21.

PRONOSTICO E QUOTE

Chiarissimo il pronostico con le quote William Hill su Spagna Romania U21. Il segno 1 per il successo iberico è favoritissimo a quota 1,37, mentre il pareggio varrebbe 5,20 per toccare infine la quota di 7,40 con una vittoria della Romania.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA ROMANIA U21

SCELTE E MODULO DI DENIA

Santi Denia sceglierà anche oggi il modulo 4-2-3-1 per gli iberici nelle probabili formazioni Spagna Romania U21. Salvo esigenze di turnover non dovrebbero esserci particolari novità rispetto a mercoledì, a cominciare da una difesa che ha segnato ben due gol con i suoi uomini (anche se ne ha incassati altrettanti): il quartetto dovrebbe essere formato da Pubill, Mosquera, Tarrega e Gerard Martin davanti al portiere Iturbe. La coppia a centrocampo dovrebbe prevedere il capitano Turrientes e Javi Guerra, mentre l’ala destra Juanlu, il trequartista Torre e sulla sinistra Lopez dovrebbero aprire il reparto avanzato poi completato da Mateo Joseph come centravanti.

ECCO GLI 11 DI PANCU

Il c.t. rumeno è invece Daniel Pancu e nel suo caso dobbiamo parlare di un modulo tattico 4-3-3 nelle probabili formazioni Spagna Romania U21. Dopo la prestazione comunque positiva contro l’Italia ci attendiamo molte conferme, a cominciare dal portiere Sava; il terzino destro Strata, i due centrali Ignat e Ilie ed infine sulla sinistra Borza dovrebbero formare invece la difesa a quattro. Linea a tre per il centrocampo della Romania U21 con Corbu, Akdag e Grameni, ma anche in attacco, con un tridente offensivo che dovrebbe prevedere Stoica ala destra e Ilie a sinistra per affiancare il capitano e centravanti Munteanu.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA ROMANIA U21: IL TABELLINO

SPAGNA (4-2-3-1): Iturbe; Pubill, Mosquera, Tarrega, Gerard Martin; Turrientes, Javi Guerra; Juanlu, Torre, Lopez; Mateo Joseph. All. Denia.

ROMANIA (4-3-3): Sava; Strata, Ignat, Ilie, Borza; Corbu, Akdag, Grameni; Stoica, Munteanu, Ilie. All. Pancu.