Probabili formazioni Spagna Svezia/ Quote, Ibrahimovic dal primo minuto?

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA SVEZIA: CHI IN CAMPO OGGI?

Sfida al vertice per il girone B delle qualificazioni ai mondiali del 2022 è certo quella tra Spagna e Svezia, che ci attende questa sera alle ore 20.45 a Siviglia: vediamo allora quali potrebbero essere le mosse dei tecnici per le probabili formazioni del match. L’incontro, trattandosi questo dell’ultimo turno per il torneo preliminare europeo, è dei più bollenti.

Controllando la classifica pure vediamo che la Spagna, dopo il successo conseguito sulla Grecia pochi giorni fa, è un prima posizione, ma pure vanta 16 punti e dunque solo uno in più della Svezia, ancora pienamente in gioco per strappare il pass che vale la qualificazione diretta a mondiali del Qatar (anche se è obbligata a vincere). Questa sera dunque ci si gioca moltissimo in appena 90 minuti: naturale allora che ai due tecnici sia chiesta la massima attenzione per definire le probabili formazioni di Spagna Svezia. Analizziamo le loro mosse.

QUOTE E PRONOSTICO

Benché di fatto la sfida di questa sera si annunci ben aperta, per i principali portali di scommesse sportive pure il pronostico dell’incontro per il girone B vede gli iberici favoriti al successo. Guardando le quote date dalla Snai vediamo dunque che oggi la vittoria della Spagna è stata data a 1.40, contro il più alto 8.00 segnato in favore della Svezia: il pareggio paga la posta a 4.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA SVEZIA

LE MOSSE DI ENRIQUE

Per le probabili formazioni di Spagna Svezia, Luis Enrique dovrebbe cambiare qualcosa nel suo 11 rispetto ai giocatori visti contro la Grecia solo pochi giorni fa: rientreranno in campo alcuni titolari rimasti dunque in panchina. Schierato il 4-3-3 di partenza, ecco che avremo allora ancora Unai Simon tra i pali, mentre in difesa ci sarà spazio dal primo minuto per Laporte e Pau Torres, come per il duo Azpilicueta-Jordi Alba, schierato invece sull’esterno del reparto. A centrocampo riavremo Busquets in cabina di regia, affiancato al solito da Koke, e con il giovane Gavi ancora titolare dal primo minuto. Pochi dubbi anche in attacco con Sarabia, Morata e Dani Olmo sicuri titolari: attenzione a Rodrigo, comunque pronto dalla panchina.

LE SCELTE DI ANDERSSON

Spazio invece al 4-4-2 per Andersson nelle probabili formazioni di Spagna Svezia, con il ct che chiederà un riscatto ai suoi dopo l’inusitato KO rimediato con la Georgia solo pochi giorni fa. Per ripartire e puntare al miracolo della qualificazione diretta ai prossimi mondiali, ecco che i gialloblu si affidano a Nilsson e Lindelof in difesa, come pure al duo schierato sull’esterno composto dall’ex Bologna Krafth e Augustinsson. Per il centrocampo della Svezia dovrebbero poi farsi avanti Svanberg e Olsson, come pure Forsberg e il giocatore della Juventus Kulusevski. Da valutare però l’impegno dal primo minuto di Zlatan Ibrahimovic: come Pioli sa bene, il bomber è gioiello da utilizzare con attenzione e pure l’attaccante ha già nelle gambe 90 minuti con la Georgia. Pure il momento è delicato e dunque il rossonero potrebbe tornare in campo dal primo minuto, affiancato da Isak.

IL TABELLINO

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Busquets, Gavi; Sarabia, Morata, Dani Olmo. All. Luis Enrique

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Krafth, Lindelof, Nilsson, Augustinsson; Kulusevski, Svanberg, K. Olsson, Forsberg; Ibrahimovic, Isak. All. Anderson



