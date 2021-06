Probabili formazioni Spagna Svezia/ Quote, Rodri farà il regista? (Europei 2020)

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA SVEZIA: CHI GIOCA A SIVIGLIA?

Presentando le probabili formazioni di Spagna Svezia parliamo della partita che si gioca alle ore 21:00 di lunedì 14 giugno: siamo al La Cartuja di Siviglia, e il gruppo E degli Europei 2020 ci presenta l’esordio di una Roja che sarà subito condizionata dalle assenze per la positività al Coronavirus, fatto però riscontrato anche nella nazionale scandinava. Luis Enrique ha costruito un gruppo giovane, avendo il coraggio di lasciare a casa veterani importantissimi puntando invece sul nuovo corso; dunque una Spagna intrigante in questa manifestazione ma sempre con l’obiettivo di arrivare in fondo.

La Svezia può essere una delle outsider degli Europei 2020: gruppo solido e squadra che, anche senza Ibrahimovic, ha sempre mostrato di essere solida e compatta pur non avendo stelle universalmente riconosciute, ma potendo dare fastidio e stupendo. Dunque, non resta che vedere come andranno le cose sul terreno di gioco; aspettando che si giochi, valutiamo in maniera più approfondita quali potrebbero essere le scelte da parte dei due Commissari Tecnici, leggendo insieme le probabili formazioni di Spagna Svezia.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Spagna Svezia possiamo contare sulle quote ufficiali che sono state emesse dall’agenzia Snai: vale 1,35 il segno 1 su cui puntare per la vittoria della nazionale iberica, mentre per il segno X che identifica il pareggio abbiamo un valore che ammonta a 4,75 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Il segno 2, che è quello da giocare per l’affermazione degli scandinavi, porta in dote una vincita corrispondente a 9,75 volte la cifra investita con questo bookmaker.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA SVEZIA

LE SCELTE DI LUIS ENRIQUE

Naturalmente nelle probabili formazioni di Spagna Svezia ipotizziamo un 4-3-3 per Luis Enrique, che appunto deve fare i conti con le assenze di Diego Llorente e Sergio Busquets. Come terzino destro c’è Azpilicueta, fresco vincitore della Champions League con il Chelsea, mentre è facile pensare che in mezzo al campo agirà Rodri, che ha comunque caratteristiche diverse. Poi, con De Gea a difendere la porta, avremo Eric Garcia e Pau Torres a formare la coppia difensiva mentre Gayà sembra in vantaggio su Jordi Alba per fare il terzino sinistro; sulle mezzali, a supporto della regia di Rodri, potremmo vedere Koke e Thiago Alcantara ma è anche stuzzicante l’ipotesi di Fabian Ruiz o ancora di Dani Olmo come interno tattico. Nel tridente, Gerard Moreno si dovrebbe allargare lasciando così a Morata la maglia di centravanti; sulla destra possibile che Adama Traoré sia confermato titolare, ma dovrà ovviamente vincere la concorrenza dello stesso Dani Olmo e soprattutto di Ferran Torres.

I DUBBI DI ANDERSSON

Due assenze anche per Janne Andersson: Svanberg e Kulusevski salteranno la partita, il secondo sarebbe stato titolare e così nelle probabili formazioni di Spagna Svezia sarà verosimilmente Claesson a prenderne il posto, con la conferma invece di Forsberg come esterno sinistro nel tridente e Isak che è in ballottaggio con Berg per giocare da prima punta. Un dubbio c’è anche a centrocampo: avremo infatti il veterano Sebastian Larsson, che però si deve giocare la maglia con Quaison che potrebbe fare la mezzala offensiva, aiutando Ekdal che invece dovrebbe avere le redini della manovra. Il terzo centrocampista dovrebbe essere Olsson; per quanto riguarda la difesa, Robin Olsen sarà il portiere e davanti a lui agiranno Lindelof e Danielsson (quest’ultimo favorito su Granqvist), il terzino destro sarà Lustig e dall’altra parte è Bengtsson ad essere favorito per iniziare la partita.

IL TABELLINO

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Azpilicueta, Pau Torres, E. Garcia, Gayà; Koke, Rodri, Thiago Alcantara; Ferran Torres, Morata, Gerard Moreno. Allenatore: Luis Enqrique

SVEZIA (4-3-3): Olsen; Lustig, Lindelof, Danielsson, Bengtsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson; Claesson, Isak, Forsberg. Allenatore: Janne Andersson



