Probabili formazioni Spagna Svizzera/ Diretta tv: chi schiera Luis Enrique?

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA SVIZZERA: CHI SCENDERÀ IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Spagna Svizzera ci avviciniamo alla partita che si giocherà domani sera a Saragozza per la quinta giornata del gruppo 2 della Lega A di Nations League. Un vero e proprio testacoda tra le Furie Rosse che sono in vetta alla classifica e di conseguenza puntano alla qualificazione per le Final Four di Nations League e gli elvetici che sono invece il fanalino di coda a rischio quindi di retrocedere nella cosiddetta Lega B della manifestazione europea.

La Spagna ha raccolto 8 punti nelle prime quattro giornate, frutto di due vittorie e due pareggi per cui Luis Enrique sta lottando con i cugini del Portogallo, mentre per la Svizzera, che troviamo invece a quota 3 punti, la rivale per la permanenza nella massima categoria dovrebbe essere la Repubblica Ceca. Fatto un sommario quadro della situazione, andiamo a scoprire le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Spagna Svizzera.

DIRETTA SPAGNA SVIZZERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Spagna Svizzera sarà trasmessa sia in chiaro sia dalla televisione satellitare: i canali di riferimento saranno il 20 di Mediaset in un caso e Sky Sport Uno nell’altro, con la possibilità di assistere a Spagna Svizzera anche tramite il servizio di diretta streaming video, che viene fornito su Mediaset Play in un caso, tramite Sky Go nell’altro.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA SVIZZERA

LE MOSSE DI LUIS ENRIQUE

Qualche nodo da sciogliere per Luis Enrique nelle probabili formazioni di Spagna Svizzera. I padroni di casa delle Furie Rosse dovrebbero scendere in campo con il modulo 4-3-3: Unai Simon in porta, davanti a lui la difesa con linea a quattro formata da Carvajal, Eric Garcia, Pau Torres e uno tra Gayà e Jordi Alba da destra a sinistra. A centrocampo avremo Busquets in cabina di regia, con Pedri e uno tra Gavi e Koke mezzali. In attacco Pablo Sarabia e Asensio si giocano un posto per affiancare Ferran Torres sulle fasce, a sostegno del centravanti Morata.

LE SCELTE DI YAKIN

Anche gli ospiti, nelle probabili formazioni di Spagna Svizzera, dovrebbero scendere in campo con lo stesso modulo 4-3-3 per il c.t. Yakin: Sommer tra i pali, davanti a lui la linea a quattro formata da Mbabu, Akanji, Elvedi e Rodriguez da destra a sinistra nella difesa elvetica. A centrocampo il perno sarà Xhaka, con Freuler e Zakaria ai sui fianchi in qualità di mezzali. In attacco, invece, Shaqiri e Embolo dovrebbero agire ai fianchi di Seferovic nel reparto offensivo della Svizzera.











