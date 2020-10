Probabili formazioni Spagna Svizzera/ Quote, la Roja cambia tutti? (Nations League)

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA SVIZZERA: CHI GIOCHERÀ?

Le probabili formazioni di Spagna Svizzera riguardano la partita che si gioca alle ore 20:45 di sabato 10 ottobre: siamo nel gruppo 4 della Nations League 2020-2021, ovviamente per la Lega A. La Roja ha pareggiato l’amichevole di Lisbona contro il Portogallo, senza riuscire a segnare; ha però concluso la seconda partita senza incassare reti e in questo torneo si trova in testa alla classifica, puntando ora ad allungare rispetto alle avversarie. Rischia la retrocessione in Lega B la Svizzera, che non è ancora riuscita a vincere e, perdendo contro l’Ucraina, occupa l’ultima posizione sapendo di avere ben poche occasioni per recuperare, anche perché la concorrenza fa spavento. Aspettiamo allora quello che succederà sul terreno di gioco, ma nel frattempo possiamo iniziare a valutare quello che succederà rispetto alle scelte dei due allenatori analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Spagna Svizzera.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fissato per il pronostico su Spagna Svizzera indicano chiaramente nella Roja la nazionale favorita: l’eventualità della sua vittoria è regolata dal segno 1 e vi farebbe guadagnare 1,40 volte quanto messo sul piatto, contro il valore di 7,50 che accompagna invece il segno 2 per il successo esterno dei rossocrociati. Il pareggio, identificato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 4,50 volte quanto puntato con questo bookmaker.

LE SCELTE DI LUIS ENRIQUE

Per Spagna Svizzera Luis Enrique presenta un 4-3-3 nel quale torneranno a giocare alcuni titolari che mercoledì sono andati inizialmente in panchina. Il portiere De Gea per esempio, ma anche Sergio Ramos che dovrebbe fare coppia con Pau Torres al centro della difesa; sulle fasce invece i titolari dovrebbero essere Jesus Navas e Gayà che andranno a sostituire Sergi Roberto e Reguilon, che restano comunque delle valide alternative per i due ruoli; a centrocampo invece potrebbe andare verso la conferma Sergio Busquets da perno, ma spinge anche Rodri che offrirebbe un diverso tipo di regia con la collaborazione di Mikel Merino e probabilmente Dani Ceballos, uno dei pochissimi confermati. Davanti, Ansu Fati e Ferran Torres possono essere gli esterni; Rodrigo sarebbe ancora titolare ma questa volta come prima punta, con Maxi Gomez destinato invece alla panchina.

I DUBBI DI PETKOVIC

Anche Vladimir Petkovic cambia rispetto a mercoledì, quando ha perso in casa contro la Croazia: torna Mvogo in porta, davanti a lui ci sarà la conferma della linea difensiva con Elvedi, Schar e Omeragic mentre i due laterali avanzeranno sul centrocampo e dovrebbero essere i due ex di Serie A Widmer e Ricardo Rodriguez, quest’ultimo insidiato da Benito. In mediana si rivede come titolare Freuler, che dovrebbe prendersi un posto davanti alla difesa; Granit Xhaka va verso la conferma e allora potrebbe esserci anche Zuber schierato da mezzala, qui però in competizione con Edmilson Fernandes e Fassnacht che può agire anche come esterno destro. Davanti uno dei due titolari sarà quasi certamente Seferovic, che non ha giocato l’amichevole; al suo fianco è ballottaggio tra Gavranovic e Mehmedi, difficile stabilire a priori chi possa iniziare la partita tra i due.

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Jesus Navas, Sergio Ramos, Pau Torres, Gayà; Merino, Sergio Busquets, Canales; Ferran Torres, Rodrigo, Ansu Fati. Allenatore: Luis Enrique

SVIZZERA (3-5-2): Mvogo; Comert, Schar, Elvedi; Widmer, G. Xhaka, Freuler, Zuber, Ri. Rodriguez; Seferovic, Gavranovic. Allenatore: Vladimir Petkovic



