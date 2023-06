Probabili formazioni Spagna Svizzera U21/ Diretta tv: chi giocherà domani? (30 giugno 2023)

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA SVIZZERA U21: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Spagna Svizzera U21 ci accompagnano verso la partita che domani sera si giocherà a Bucarest come secondo quarto di finale agli Europei Under 21 2023. Questa è la partita che l’Italia avrebbe potuto giocare, qualora avesse semplicemente pareggiato l’ultima partita contro la Norvegia. Invece ai quarti del torneo è andata la Svizzera che, pur demolita dalla Francia, si è qualificata avendo segnato un gol in più degli azzurrini nella triplice classifica avulsa con anche gli scandinavi. Per i rossocrociati di fatto sono stati decisivi i due gol della pur mancata rimonta contro di noi.

La Spagna invece ha ottenuto in extremis il primo posto nel gruppo B: la qualificazione era in cassaforte con un turno d’anticipo, ma al 90’ della terza partita stava perdendo la sfida diretta contro l’Ucraina, poi ha trovato la rete del pareggio e così ha evitato l’incrocio con la Francia. Ora naturalmente la Roja Under 21 dovrà dimostrare sul campo di essere superiore all’avversaria, come sembrerebbe essere. Alla vigilia della partita, presentiamo i possibili temi del match leggendo insieme le probabili formazioni di Spagna Svizzera U21.

DIRETTA SPAGNA SVIZZERA U21 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Spagna Svizzera U21 sarà trasmessa sulla nostra televisione di stato: l’appuntamento con il quarto di finale agli Europei Under 21 2023 sarà in chiaro per tutti su Rai Sport, numero 58 del telecomando, oppure tramite il servizio di diretta streaming video sul sito di Rai Play o con la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA SVIZZERA U21

LE MOSSE DI DENIA

Dopo il turnover contro l’Ucraina, nelle probabili formazioni di Spagna Svizzera U21 il c.t. della Spagna Under 21 Santi Denia dovrebbe tornare a utilizzare i suoi titolari: sarà un 4-2-3-1 con Tenas in porta protetto dai due centrali Pacheco e Aitor Paredes, mentre sulle corsie laterali dovrebbero correre Victor Gomez a destra e Juan Miranda sull’altro versante. A centrocampo possiamo aspettarci Sancet, sempre confermato, con il ritorno di Antonio Blanco al suo fianco; poi la linea sulla trequarti, Barrenetxea e Baena sarebbero gli esterni con Rodri Sanchez schierato in posizione centrale alle spalle dell’attaccante, ovviamente Abel Ruiz.

LE SCELTE DI RAHMEN

Sull’altro fronte delle probabili formazioni di Spagna Svizzera U21, il c.t. elvetico Patrick Rahmen si dispone con il 4-2-3-1: Saipi il portiere, davanti a lui una linea nella quale Stergiou agisce in coppia con Amenda e sugli esterni dovremmo vedere Blum a destra e Vouilloz a sinistra. Spazio poi per la cerniera mediana che sarà formata da Jashari e Rieder, senza sorprese; Dan Ndoye dovrebbe giocare largo a sinistra con Males spostato sull’altra corsia, in posizione centrale sulla linea della trequarti avremo Imeri (due gol nelle prime due partite degli Europei Under 21) che supporterà la prima punta Amdouni.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA SVIZZERA U21: IL TABELLINO

SPAGNA (4-2-3-1): Tenas; Victor Gomez, Pacheco, Aitor Paredes, Juan Miranda; Sancet, Antonio Blanco; Barrenetxea, Rodri Sanchez, Baena; Abel Ruiz. All. Denia.

SVIZZERA (4-2-3-1): Saipi; Blum, Stergiou, Amenda, Vouilloz; Jashari, Rieder; Dan Ndoye, Imeri, Males; Amdouni. All. Rahmen.











