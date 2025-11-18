Probabili formazioni Spagna Turchia: quote e ultime notizie su moduli e titolari nelle qualificazioni mondiali, oggi martedì 18 novembre 2025

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA TURCHIA: CHI GIOCA A SIVIGLIA?

Tutto dovrebbe essere già deciso, le mosse di De La Fuente e Montella per le probabili formazioni Spagna Turchia quindi potrebbero essere già rivolte al futuro nel match di Siviglia che chiuderà il girone E delle qualificazioni mondiali, che solo in teoria è ancora in bilico, con una situazione molto simile al gruppo dell’Italia.

Probabili formazioni Montenegro Italia U21/ Quote: due squalificati! (qualificazioni Euro, 18 novembre 2025)

La Spagna infatti, con la vittoria di sabato scorso in Georgia, ha mantenuto tre punti di vantaggio sulla Turchia, a sua volta vittoriosa contro la Bulgaria. L’aggancio in classifica quindi è ancora possibile, ma la differenza reti è talmente netta che gli ospiti dovrebbero vincere con almeno sette gol di scarto per prendersi il primo posto.

Probabili formazioni Italia Polonia U19/ Ecco le ultime scelte di Bollini (Euro Under 19, 18 novembre 2025)

Ipotesi quindi sostanzialmente di pura teoria, a maggior ragione considerando che la Turchia all’andata aveva perso con un clamoroso 0-6 casalingo al cospetto dei campioni d’Europa in carica, di conseguenza Montella da questa gara chiederà ai suoi uomini soprattutto una crescita in termini di personalità.

De la Fuente forse potrebbe permettersi anche qualche esperimento a qualificazione di fatto certa, anche se il numero degli indisponibili limita un po’ le possibilità del c.t. delle Furie Rosse, andiamo quindi a presentare le probabili formazioni Spagna Turchia tenendo tutto questo in considerazione…

DIRETTA/ Germania Slovacchia (risultato finale 6-0): la chiudono Baku e Ouedraogo! (17 novembre 2025)

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico a senso unico per le quote Snai su Spagna Turchia, il segno 1 è infatti favoritissimo a 1,22, il pareggio a 6,50 sarebbe appetitoso mentre quota 12 per il segno 2 è un invito ad osare il colpaccio per i più coraggiosi.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA TURCHIA

TURNOVER PER DE LA FUENTE?

Pur fatti i conti con alcune assenze di spicco, a cominciare da Lamine Yamal ma anche Nico Williams, Pedri e Rodri, la rosa è comunque ottima e Luis De la Fuente potrebbe operare qualche cambiamento nei suoi undici titolari nelle probabili formazioni Spagna Turchia rispetto a sabato. Il modulo è il 4-3-3 e la difesa potrebbe essere il reparto con meno cambiamenti, per cui davanti a Unai Simón disegniamo ancora il quartetto composto da Pedro Porro, Cubarsì, Laporte e Cucurella; a centrocampo con Merino e Zubimendi stavolta potrebbe toccare a Dani Olmo, mentre Yéremy Pino potrebbe completare il tridente con Oyarzabal e Ferran Torres.

CALHANOGLU LEADER PER MONTELLA

Vincenzo Montella dovrebbe invece puntare sul 4-2-3-1 nelle probabili formazioni Spagna Turchia: davanti al portiere Cakir ecco il romanista Celik per aprire la difesa a quattro con un altro volto noto in Italia, cioè Demiral, più Bardakci e Kadioglu; in mediana dovrebbe esserci Yuksek per affiancare naturalmente la regia di Calhanoglu; sulla trequarti non dovrebbero esserci dubbi sui due giovanissimi talenti Arda Guler e Yildiz, mentre Aydin e Yilmaz si giocano l’ultima maglia disponibile alle spalle del centravanti Akturkoglu.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA TURCHIA: IL TABELLINO

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Merino, Zubimendi, Olmo; Pino, Oyarzabal, Ferran Torres. All. De la Fuente.

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Yuksek, Calhanoglu; Aydin, Guler, Yildiz; Akturkoglu. All. Montella.