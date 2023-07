Probabili formazioni Spagna Ucraina U21, Europei 2023/ Diretta tv: chi gioca in semifinale? (5 luglio)

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA UCRAINA U21: CHI GIOCA QUESTA SERA?

Le probabili formazioni di Spagna Ucraina U21 ci accompagnano verso l’appuntamento di questa sera – 5 luglio, alle ore 21.00 – con la seconda semifinale degli Europei Under 21 2023. Gli uomini di Santi Denia sono già sicuri della qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 ma l’attenzione è ora tutta rivolta allo scontro epico di questa sera per staccare il pass per la finale. Il gruppo iberico pullula di diamanti grezzi ma i quarti di finale contro la Svizzera hanno dimostrato come essere favoriti non implichi necessariamente una vittoria agevole.

Probabili formazioni Italia Portogallo U19, Europei 2023/ Diretta tv: chi giocherà domani? (5 luglio)

L’Ucraina U21 arriva alla sfida contro la Spagna U21 – valida per la semifinale degli Europei Under 21 2023 – di sicuro galvanizzata da un percorso storico. Ai quarti di finale hanno suggellato un’impresa contro ogni pronostico scalzando la Francia con un netto 3-1. Gli uomini di Ruslan Rotan – anche loro sicuri dell’accesso alle Olimpiadi di Parigi 2024 – vorranno certamente bissare l’impresa contro la Spagna U21 forte del pronostico come i transalpini.

Israele Inghilterra U21, probabili formazioni Europei 2023/ Diretta tv: chi gioca la semifinale? (4 luglio)

DIRETTA SPAGNA UCRAINA U21 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

L’appuntamento con la seconda semifinale degli Europei Under 21 tra Ucraina e Spagna U21 è previsto questa sera, 5 luglio alle ore 21.00. Il match sarà disponibile in diretta Tv su Rai Sport al canale 58. E’ inoltre offerta la visione in streaming tramite l’app dedicata: Rai Play, utilizzabile da dispositivi mobili e tv smart.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA UCRAINA U21

LE SCELTE DI DENIA

Per le probabili formazioni di Spagna Ucraina U21 sembrano essere pochi i dubbi per il C.T. ispanico Santi Denia. L’allenatore potrebbe optare nuovamente per un centrocampo a 5; due uomini davanti alla difesa e tre mezzali dietro un unico alfiere offensivo. Il modulo potrebbe dunque essere il già consolidato 4-2-3-1 con Tenas in porta seguito da Paredes, Pacheco, Miranda e Victor Gomez. A schermare la difesa confermati Blanco e Baena; dietro l’unica punta spazio invece a Rodri, Sancet e Sergio Gomez. Abel Ruiz dovrebbe essere altrettanto sicuro dell’arduo compito di guidare l’attacco per il match di questa sera contro l’Ucraina U21.

Spagna Ucraina U21, Probabili formazioni Europei 2023/ Diretta tv: quali titolari in semifinale? (4 luglio)

LE STRATEGIE DI ROTAN

Attenzione alle scelte di Ruslan Rotan per le probabili formazioni di Spagna Ucraina U21. Il C.T. potrebbe riservare qualche sorpresa dal punto di vista della gestione di palla per ovviare al pressing iberico, ma pochi dubbi sembrano esserci in riferimento al modulo. Lecito credere che l’Ucraina U21 scenda in campo con un 4-2-3-1 a specchio puntando tutto sulla difesa del pallone sulla trequarti per giocare in profondità con l’unica punta. Estremo difensore il giovane talento Trubin, davanti a lui Vivcharenko, Sych, Talovierov e Batahov. Per la mediana favoriti Bondarenko e Brazhko alle spalle dei trequartisti Kashchuk, Sudakov e Mudryk. Kryskiv dovrebbe invece avere la meglio sulle alternative per guidare l’attacco ucraino nella sfida di questa sera contro la Spagna U21.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA UCRAINA U21: IL TABELLINO

SPAGNA (4-2-3-1): Tenas; Victor Gomez, Paredes, Pacheco, Miranda; Blanco, Baena; Rodri, Sancet, Sergio Gomez; Abel Ruiz. All. Santi Denia.

UCRAINA (4-2-3-1): Trubin; Sych, Batahov, Talovierov, Vivcharenko; Brazhko, Bondarenko; Kashchuk, Sudakov, Mudryk; Kryskiv. All. Rotan.











© RIPRODUZIONE RISERVATA