Probabili formazioni Spal Inter/ Diretta tv: Castro al fianco di Petagna? (Serie A)

Studiamo le probabili formazioni di Spal Inter, partita che si gioca per la 33^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020: al Paolo Mazza squadre in campo alle ore 21:45 di giovedì 16 giugno. Un piede ormai in cadetteria per la Spal, che nelle ultime due uscite ha incassato 5 gol senza segnarne e soprattutto non ha mai dato la sensazione di poter rialzare la testa, sia pure contro due avversarie dirette per la salvezza contro cui le motivazioni sarebbero dovute essere superiori. L’Inter sente di non aver ancora perso il treno scudetto e ci vuole credere, ma anche qui bisogna dire che la squadra nerazzurra, già prima del lockdown per Coronavirus, ha perso per strada punti preziosissimi come per esempio nei pareggi contro Sassuolo e Verona e la sconfitta interna contro il Bologna. Antonio Conte ha detto la sua (non per la prima volta) e ora va a Ferrara sapendo di dover vincere; intanto noi vediamo in che modo lui e il collega Gigi Di Biagio potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Spal Inter.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Spal Inter sarà trasmessa su DAZN1, canale accessibile dal decoder di Sky (al numero 209) e dunque aperto anche ai clienti di entrambe le televisioni. Come sempre ci sarà poi l’alternativa della diretta streaming video, attivando l’applicazione DAZN su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o, ancora, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet così da sfruttarne comunque lo schermo.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL INTER

LE SCELTE DI DI BIAGIO

Per Spal Inter Di Biagio, ex importante di questa partita, spera di poter contare ancora su Zukanovic: qualora fosse così il difensore bosniaco potrebbe prendersi un posto come terzino sinistro, ripristinando dunque il modulo con reparto arretrato a quattro allargando a destra Thiago Cionek e giocando con i soliti Vicari e Bonifazi a protezione del portiere Letica. A centrocampo con questo sistema di gioco potrebbe esserci una linea a tre: Valdifiori in cabina di regia con Missiroli e uno tra Murgia e Bryan Dabo che agirebbero come mezzali, senza dimenticarsi di Lucas Castro che però potrebbe tornare utile maggiormente come trequartista in un 4-4-1-1 . In questo caso fuori un mediano e i due esterni farebbero un passo indietro, verosimilmente si tratterebbe di Strefezza e D’Alessandro anche se Reca se la può giocare; poi in attacco avremo probabilmente Petagna, ma attenzione a Floccari con un reparto classico con due prime punte schierate contemporaneamente.

I DUBBI DI CONTE

Barella e Vecino potrebbero farcela per Spal Inter, non così Sensi che resta fuori dai giochi: Antonio Conte dunque torna ad avere qualche scelta ulteriore a centrocampo, anche se poi i titolari potrebbero essere ancora Brozovic e Gagliardini per la maggiore condizione rispetto ai recuperati. In difesa Alessandro Bastoni e Skriniar proteggeranno ancora il fianco a De Vrij schierato a protezione del portiere Handanovic, quindi i due esterni che potrebbero essere Candreva e Ashley Young, senza però dimenticarsi di Biraghi per la corsia sinistra e di Victor Moses, che sembra aver recuperato e dunque potrebbe essere impiegato dal primo minuto. Sulla corsia potrebbe essere spostato Danilo D’Ambrosio che però, attualmente, è più utile come cambio dei centrali difensivi; Eriksen dovrebbe essere nuovamente destinato a giocare come trequartista, ruolo che Conte gli ha cucito addosso e grazie al quale il danese ha migliorato il proprio rendimento. Alexis Sanchez insidia la maglia di un Romelu Lukaku non al top, il belga potrebbe avere un giro di riposo favorendo l’accoppiata sudamericana con l’ex Barcellona e Lautaro Martinez.

IL TABELLINO

SPAL (4-4-1-1): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Zukanovic; Strefezza, Missiroli, Valdifiori, D’Alessandro; Castro; Petagna

A disposizione: D. Thiam, Sala, Salamon, Felipe, Tomovic, Reca, Tunjov, Murgia, B. Dabo, F. Di Francesco, Cerri, Floccari

Allenatore: Luigi Di Biagio

Squalificati: –

Indisponibili: E. Berisha, Fares, Valoti

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Candreva, Brozovic, Gagliardini, A. Young; Eriksen; A. Sanchez, L. Martinez

A disposizione: Padelli, Berni, Godin, Ranocchia, Dan. D’Ambrosio, Moses, Barella, Borja Valero, Vecino, Biraghi, R. Lukaku, Se. Esposito

Allenatore: Antonio Conte

Squalificati: –

Indisponibili: Sensi



