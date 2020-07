Probabili formazioni Spal Inter/ Quote, Romelu Lukaku in dubbio? (Serie A)

Si giocherà questa sera alle ore 21.45 tra le mura del Paolo Mazza l’ultimo posticipo della 33^ giornata di Serie A e dunque la sfida tra Spal e Inter, le di cui probabili formazioni sono ora sotto esame. Siamo ben curiosi infatti di conoscere quali saranno le mosse di Di Biagio come di Conte, tenuto conto anche del grande valore che hanno i tre punti messi in palio, come pure delle numerose assenze a cui entrambi gli allenatori dovranno oggi porre rimedio. E non sempre sarà sempre facile, tenuto conto anche di un necessario turnover che specialmente Antonio Conte dovrà mettere in pratica: con un calendario di ripresa della stagione così fitto, non sono pochi i giocatori che paiono aver terminato le energie e che pure sono acciaccati, come il bomber nerazzurro Romelu Lukaku, oggi ancora in dubbio anche alla vigilia del fischio d’inizio. Ma andiamo ad esaminare con calma le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Spal Inter, big match della 33^ giornata di Serie A.

QUOTE E PRONOSTICO

Dando nel frattempo un occhio anche al pronostico del posticipo di Serie A, non esitiamo a consegnare ai nerazzurri il favore alla vittoria oggi. Il portale di scommesse Snai poi, nel fissare le quote dell’1×2 del match, ha dato a 1.30 la vittoria dell’Inter, contro il più elevato 9.00 per il successo della Spal: il pareggio vale invece 5.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI SPAL INTER

LE MOSSE DI DI BIAGIO

Per le probabili formazioni di Spal Inter, sono grandi dubbi di modulo per Di Biagio: puntare sul 4-4-2 o riproporre il classico 3-5-2 visto già con Semplici? Difficile decidere, ma è certo che nel reparto offensivo a due punte troveranno posto dal primo minuto Petagna e Cerri, anche se rimane a disposizione Floccari, già titolare pochi giorni fa contro il Genoa. Se poi alle loro spalle sarà un reparto a 4 per il centrocampo, ecco che dovrebbero risultare titolatissimi Dabo e Valdifiori, come anche Strefezza e D’Alessandro, utilizzati come mezzali. In difesa invece gli estensi si affideranno a Letica (Berisha è ancora infortunato) e di fronte al numero 1 ecco pronti Cionek, Vicari, Bonifazi e Reca, anche se non mancano alternative in panchina.

LE SCELTE DI CONTE

Dovrebbe invece essere il classico 3-4-1-2 il modulo di riferimento per Conte per le probabili formazioni di Spal Inter: qui rivedremo dal primo minuto, dopo il turno di riposo osservato con il Torino, Eriksen, chiaramente posto alle spalle delle due punte. In avanti difficilmente vedremo dal primo minuto Romelu Lukaku, acciaccato: è più probabile che il tecnico nerazzurri preferisca scendere in campo con la coppia Alexis Sanchez-Lautaro Martinez, anche per preservare il bomber belga. In mediana comunque dovremmo rivedere dal primo minuto Biraghi e Candreva, con Brozovic e Gagliardini al centro, visto che Vecino, Sensi e Barella sono ancora out. Sono poi mosse quasi obbligate per la difesa: senza Godin, fuori per decisione del giudice sportivo, dovrebbero essere Ranocchia, Skriniar e Bastoni a collocarsi di fronte ad Handanovic, sicuro tra i pali.

IL TABELLINO

SPAL (4-4-2): 25 Letica; 4 Cionek, 23 Vicari, 41 Bonifazi, 13 Reca; 77 D’Alessandro, 6 Valdifiori, 14 Dabo, 21 Strefezza; 32 Cerri, 37 Petagna All. Di Biagio

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 23 Skriniar, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 87 Candreva, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 34 Biraghi; 7 A Sanchez, 10 Lautaro M All. Conte



