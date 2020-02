Probabili formazioni Spal Juventus/ Diretta tv: sarà 4-4-2 per Di Biagio? (Serie A)

Esaminiamo ora da vicino le probabili formazioni di Spal Juventus, match che però si accenderà solo domani tra le mura del Paolo Mazza alle ore 18.00: quali saranno le mosse di Di Biagio come Sarri? Per l’11 degli estensi non abbiamo grandi dubbi: vista l’emergenza in classifica e il valore degli avversari il tecnico, che pure sta rivoluzionando lo schieramento, vi saranno solo titolari domani in campo di fronte al pubblico di casa. Non sarà così semplice per Sarri che deve fare i conti non solo con qualche giocatore di troppo acciaccato, ma pure con il prossimo impegno in Champions League contro il Lione a cui serve arrivare preparati. Andiamo allora a controllare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Spal e Juventus.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spal Juventus verrà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare: gli abbonati al servizio dunque potranno seguire questa partita di Serie A al canale Sky Sport Serie A, e il match naturalmente sarà disponibile anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI SPAL JUVENTUS

LE SCELTE DI DI BIAGIO

Per le probabili formazioni di Spal Juventus Di Biagio, appena arrivato alla guida dello spogliatoio estese dovrebbe dare fiducia al 4-4-2, che naturalmente vedrà Di Francesco e Petagna titolari in attacco dal primo minuto. Per la mediana si fanno invece avanti dal primo minuto Valdifiori e Missiroli al centro e dovrebbe toccare a Valoti e Reca il ruolo in corsia, ma occhio a Murgia, che scalpita per un posto tra i titolari. In vista della 25^ giornata di campionato Di Biagio poi dovrebbe recuperare Vicari: in caso di forfait sarà però pronto Zukanovic a far compagnia a Cionek, Bonifazi e Reca.

LE MOSSE DI SARRI

Sono altri problemi per Sarri, che per stilare le probabili formazioni di Spal Juventus sarà costretto a fare qualche calcolo, anche in vista del prossimo impegno di Champions league. Ecco perchè in tal caso potrebbe venir concesso riposo a un acciaccato Miralem Pjanic, che verrà dunque sostituito in mediana da Bentancur, a cui farà compagnia Matuidi e Rabiot. Stesso destino potrebbe avere Higuain, sofferente per una lombalgia: sarà allora Dybala a far coppia con Cristiano Ronaldo in attacco, con il supporto di Ramsey sulla tre quarti. Mosse poi obbligate per la difesa: senza Bonucci, squalificato, sarà Rugani a far compagnia a De Ligt al centro del reparto e saranno Cuadrado e Alex Sandro a completare lo schieramento.

IL TABELLINO

SPAL (4-4-2): 99 Berisha; 4 Cionek, 41 Bonifazi, 87 Zukanovic, 13 Reca; 19 Castro, 6 Valdifiori, 7 Missiroli, 8 Valoti; 37 Petagna, 31 Di Francesco All. Di Biagio

JUVENTUS (4-3-1-2): 77 Buffon; 16 Cuadrado, 4 De Ligt, 24 Rugani, 12 A Sandro; 25 Rabiot, 30 Bentancur, 14 Matuidi; 8 Ramsey; 10 Dybala, 7 C Ronaldo All. Sarri



