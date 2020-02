Probabili formazioni Spal Juventus/ Quote, Rugani sostituisce Bonucci (Serie A)

Le probabili formazioni di Spal Juventus fanno riferimento a una partita che si gioca alle ore 18:00 di sabato 22 febbraio, uno degli anticipi nella 25^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Per i bianconeri la sfida è importantissima: non solo per confermare il primo posto in campionato e difendersi dagli assalti di Lazio e Inter, ma anche perché tra pochi giorni si tornerà a giocare in Champions League e bisognerà arrivarci nel migliore dei modi, vincendo (domenica scorsa c’è stato il 2-0 al Brescia) ma soprattutto convincendo sul piano del gioco, qualcosa su cui Maurizio Sarri sta ancora lavorando. Attenzione all’orgoglio degli estensi, che due anni fa al Mazza avevano bloccato la Juventus e, ultimi in classifica e reduci dalla sanguinosa sconfitta di Lecce, devono affrontare ogni singola partita con lo stesso piglio e provando a prendersi i tre punti. Partita non scontata dunque, noi aspettandone il calcio d’inizio possiamo valutare le scelte dei due allenatori leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Spal Juventus.

Ovviamente per Spal Juventus sono i bianconeri a essere favoriti dal pronostico, come ci dice anche l’agenzia di scommesse Snai che ha quotato a 1,38 volte la puntata il segno 2, che identifica la vittoria esterna dei campioni d’Italia. Vale già tanto il pareggio, perché il segno X vi permetterebbe di guadagnare 5,00 volte quello che avrete pensato di mettere sul tavolo; addirittura con il successo degli estensi, eventualità regolata dal segno 1, la vincita che ne deriverebbe sarebbe corrispondente a 7,75 volte la vostra giocata con questo bookmaker.

LE SCELTE DI DI BIAGIO

Il dubbio di Gigi Di Biagio nelle probabili formazioni di Spal Juventus è legato alla difesa: Vicari stringe i denti e proverà a esserci, in caso di forfait sarebbe nuovamente Zukanovic a prenderne il posto e il bosniaco si sistemerebbe al centro a fare coppia con Bonifazi. L’ex CT dell’Under 21 potrebbe sistemare un 4-4-2 nel quale Thiago Cionek si allargherebbe a destra e Reca farebbe un passo indietro completando la linea come terzino sinistro; a centrocampo dunque Valdifiori e Missiroli si occuperebbero del settore nevralgico mentre Lucas Castro avrebbe una maglia come laterale destro, una sorta di mezzala “mascherata” pronta ad accentrare la sua posizione. Dall’altra parte Valoti sarebbe chiamato ad un compito simile, il che lascerebbe ovviamente una coppia di attaccanti a fare da punto di riferimento avanzato: netto vantaggio per Petagna e Federico Di Francesco in tal senso, ma attenzione alla possibilità che un veterano come Floccari sia lanciato dal primo minuto.

I DUBBI DI SARRI

Per Maurizio Sarri Spal Juventus prende il via con premesse agrodolci: possono andare in panchina Bernardeschi e soprattutto il recuperato Khedira, ma per contro Bonucci è squalificato, Higuain si è fermato in settimana e Pjanic non verrà rischiato in vista del Lione. Il modulo dovrebbe essere il 4-3-3: poco turnover e conferma delle ultime soluzioni, dunque Cuadrado a fare il terzo d’attacco con Dybala e Cristiano Ronaldo e Ramsey che verrà stabilmente impiegato nel ruolo di mezzala. Il gallese però potrebbe riposare per la Champions League, dunque i due titolari sarebbero Rabiot e Matuidi; a fare da schermo davanti alla difesa è destinato Bentancur che è l’unico a poter sostituire Pjanic come caratteristiche (pur essendo diverso). In difesa avremo Rugani pronto a prendere il posto di Bonucci (Chiellini ci sarà, ma partendo dalla panchina) e fare coppia con De Ligt, Danilo (o De Sciglio) e Alex Sandro percorreranno le corsie esterne mentre in porta ha qualche possibilità Buffon che ha sempre in ballo la questione del record, in questo momento però sembra che Sarri voglia nuovamente puntare su Szczesny.

IL TABELLINO

SPAL (4-4-2): E. Berisha; Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Reca; Castro, Valdifiori, Missiroli, Valoti; Petagna, F. Di Francesco

A disposizione: Letica, D. Thiam, Sala, Tomovic, Salamon, Vicari, Felipe, Murgia, Strefezza, Fares, D’Alessandro, Floccari

Allenatore: Luigi Di Biagio

Squalificati: –

Indisponibili: B. Dabo, Cerri

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, Gasolina Wesley, Khedira, Pjanic, Ramsey, Bernardeschi, Higuain

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: Bonucci

Indisponibili: Demiral, Douglas Costa



