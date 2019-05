PROBABILI FORMAZIONI SPAL MILAN/ Quote, Paquetà sempre in tribuna (Serie A)

Prima di controllare quali saranno le scelte definitive dei due allenatori per le probabili formazioni di Spal Milan andiamo a vedere chi oggi saranno gli assenti accertanti in entrambi gli spogliatoi, nella 38^ giornata di campionato. Ecco quindi che Semplici per la partita di casa dovrà fare a meno di Regini, vittima della lesione al menisco: rimangono invece in dubbio per l’ultimo turno di Serie A Missiroli e Felipe, il primo per una contusione al costato e il secondo per un problema alla schiena. Contiamo poi diversi assenti anche per Gattuso, che però non giungono a sorpresa: anche oggi poi il tecnico del Milan dovrà fare a meno di Paquetà ancora in tribuna per squalifica. Parlando degli infortunati ecco che per il Milan rimangono tra gli indisponibili Bonaventura, Calabria, Caldara e Biglia, tutti lungodegenti. (agg Michela Colombo)

LE ULTIME NOVITA’

Spal Milan si gioca stasera alle ore 20.30 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara per l’ultima giornata del campionato di Serie A. Gli estensi ormai tranquilli saranno festeggiati dal loro pubblico, ma si troveranno di fronte un Milan che non potrà che giocare per i tre punti. I rossoneri sono a un solo punto di distanza da Atalanta e Inter, ma se le due compagini nerazzurri vinceranno nei rispettivi impegni, la Champions League resterà un miraggio per la squadra di Gattuso. Che dovrà comunque fare bottino pieno o almeno pareggiare per evitare il sorpasso al quinto posto della Roma e ritrovarsi costretti ad affrontare i preliminari di Europa League. Andiamo a conoscere quali saranno le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Spal Milan.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo uno sguardo alle quote per il pronostico su Spal Milan, sfida dell’ultima giornata del campionato di Serie A. L’agenzia di scommesse Snai quota a 6.00 la vittoria della Spal (segno 1) mentre con un successo del Milan (segno 2) si scenderebbe a 1.50. La quota per un pareggio, con il segno X varrebbe 4.30 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL MILAN

LE SCELTE DI SEMPLICI

Parlando delle probabili formazioni di Spal Milan, Semplici dovrà probabilmente fare a meno di Missiroli a centrocampo e di Felipe in difesa, con Floccari e Petagni che confermeranno la coppia di centravanti vista in attacco nelle ultime giornate. Imprescindibili per gli estensi i due gioielli sulle fasce, Fares e Lazzari, mentre i titolari nella difesa a tre saranno Cionek, Vicari e Bonifazi.

LE MOSSE DI GATTUSO

In casa rossonera, come in tutta la stagione, Gattuso deve fare i conti con diverse assenze, ma non punterà a grosse modifiche, con Borini nel tridente con Suso e Piatek e Calhanoglu di nuovo arretrato a centrocampo con Kessié e Bakayoko. In difesa fascia destra a Conti dopo il saluto ad Abate contro il Frosinone, mentre Rodriguez sulla fascia sinistra sarà confermato così come Musacchio e Romagnoli come centrali.

IL TABELLINO

SPAL (3-5-2): Gomis, Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Schiattarella, Murgia, Kurtic, Fares, Floccari, Petagna. All. Semplici

INDISPONIBILI: Missiroli, Felipe

SQUALIFICATI: –

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. All. Gattuso

INDISPONIBILI: Bonaventura, Calabria, Caldara, Strinic, Biglia

SQUALIFICATI: Paquetà



