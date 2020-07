Probabili formazioni Spal Roma/ Diretta tv, Smalling può tornare titolare (Serie A)

Le probabili formazioni di Spal Roma ci introducono ad una partita che, in programma alle ore 21:45 di mercoledì 22 luglio per la 35^ giornata della Serie A 2019-2020, parrebbe avere un esito scontato anche se non andrà sottovalutata dai giallorossi. I quali dopo aver perso tre partite consecutive hanno ripreso vigore, e sono riusciti a fermare l’Inter andando molto vicini alla vittoria; al momento sono ancora quinti in classifica e con tutte le possibilità di blindare la qualificazione ai gironi di Europa League, ma come sempre devono guardarsi dal grande ritorno del Milan, che è in forma straordinaria e parecchio vicino in classifica. La partita del Mazza come si diceva è abbordabile, perché la Spal è aritmeticamente retrocessa: il verdetto sarebbe comunque arrivato ma è ufficiale già da domenica, a seguito della sconfitta di Brescia subita in rimonta con la quale le rondinelle hanno anche allungato a +5 in materia di penultimo posto. Ora allora vedremo in che modo i due allenatori intenderanno disporre le loro squadre sul terreno di gioco; manca ancora parecchio tempo al calcio d’inizio ma nel frattempo valutiamo in maniera più approfondita le probabili formazioni di Spal Roma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spal Roma verrà trasmessa in diretta tv su DAZN1: il canale, che trovate al numero 209 del decoder di Sky, è disponibile anche per quei clienti della nuova piattaforma che abbiano sottoscritto un abbonamento alla televisione satellitare da almeno tre anni. In alternativa, sarà chiaramente possibile assistere alla partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video e dunque utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone oppure servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL ROMA

LE SCELTE DI DI BIAGIO

Il grande ex Gigi Di Biagio ritrova Valdifiori, che dunque potrebbe essere titolare in Spal Roma: il regista può piazzarsi al centro del campo con Bryan Dabo che farà la diga in mediana, da valutare invece l’esterno sinistro perché con Reca la squadra sarebbe più simile a un 4-4-2 (Murgia sarebbe il quarto di centrocampo) mentre con la titolarità di Strefezza si passerebbe inevitabilmente al 3-5-2, lasciando in difesa Thiago Cionek, Vicari e Bonifazi a protezione del portiere Letica. Sempre in mediana l’esterno di destra potrebbe farlo D’Alessandro, poi come sempre ci saranno ballottaggi aperti perché anche Missiroli e il rientrante Valoti possono sperare di avere una maglia dal primo minuto; in attacco Petagna sembra essere sicuro del posto e vuole se non altro provare ad avvicinare il bottino di reti che aveva garantito lo scorso anno, insieme a lui potrebbe esserci Floccari che, visti i trascorsi nella Lazio, gioca quasi un derby personale.

GLI 11 DI FONSECA

La buona notizia in Spal Roma, per Paulo Fonseca, è il rientro di Smalling che si è già visto domenica sera: l’inglese punta ad un posto da titolare ma, poiché in questo momento Ibanez non si può togliere troppo facilmente, la soluzione dovrebbe essere quella di avanzare Kolarov che giocherebbe come esterno sinistro (è in ballottaggio con Spinazzola) così da confermare anche Gianluca Mancini, mentre a destra Zappacosta potrebbe riprendersi la fascia a scapito di Bruno Peres, comunque positivo contro l’Inter. In porta giocherà Pau Lopez, in mediana sicuro di avere la sua maglia Veretout mentre al suo fianco potrebbe giocare Cristante, anche se Amadou Diawara è sempre in ballottaggio; Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan restano i grandi favoriti per la trequarti, in alternativa pronto Carles Perez con Zaniolo che dovrebbe almeno rientrare per la panchina. Davanti giocherà Dzeko.

IL TABELLINO

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, J. Sala; D’Alessandro, Valdifiori, B. Dabo, Strefezza; Floccari, Petagna

A disposizione: D. Thiam, Tomovic, Salamon, Felipe, Reca, Fares, Tunjov, Valoti, Missiroli, Murgia, F. Di Francesco, Cerri

Allenatore: Luigi Di Biagio

Squalificati: –

Indisponibili: E. Berisha, Zukanovic

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Smalling, Ibanez, G. Mancini; Zappacosta, Veretout, Cristante, Kolarov; Carles Perez, Lo. Pellegrini; Dzeko

A disposizione: Fuzato, Cetin, Bruno Peres, A. Diawara, Villar, Spinazzola, J. Kluivert, Cengiz Under, Zaniolo, Mkhitaryan, Perotti, Kalinic

Allenatore: Paulo Fonseca

Squalificati: –

Indisponibili: Mirante, Santon, F. Fazio



