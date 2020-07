Probabili formazioni Spal Roma/ Quote, Carles Perez potrebbe trovare spazio (Serie A)

Leggendo il dettaglio delle probabili formazioni di Spal Roma ci avviciniamo alla partita che, facente parte del programma della 35^ giornata nella Serie A 2019-2020, si gioca alle ore 21:45 di mercoledì 22 luglio. I giallorossi hanno frenato la corsa dell’Inter nell’ultimo turno, ma non possono dirsi soddisfatti di un risultato che ha permesso a Milan e Napoli di avvicinare ulteriormente il quinto posto; la squadra di Paulo Fonseca è in crescita anche grazie al cambio modulo, ma adesso deve vincere il più possibile ed è chiamata a farlo soprattutto stasera, perché va a giocare sul campo dell’ultima in classifica che domenica è retrocessa aritmeticamente, facendosi rimontare dal Brescia e perdendo anche quelle pochissime speranze che restavano. Gli estensi preparano già il ritorno nella massima serie; vedremo allora quello che succederà in campo allo stadio Mazza, nel frattempo possiamo valutare le scelte da parte dei due allenatori analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Spal Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Fornito dall’agenzia Snai, il pronostico per Spal Roma è totalmente a favore della squadra giallorossa: il segno 2 per la sua vittoria porta in dote un guadagno che ammonta a 1,33 volte quanto avrete messo sul tavolo, per contro il segno 1 che identifica l’affermazione degli estensi vi farebbe guadagnare un valore corrispondente a 8,25 volte la giocata. Questo bookmaker sancisce inoltre una vincita di 5,50 volte l’importo investito sul pareggio, regolato ovviamente dal segno X.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL ROMA

LE SCELTE DI DI BIAGIO

Nelle probabili formazioni di Spal Roma vediamo che gli estensi sono schierati con il 4-4-2: da valutare se ci sarà ampio turnover vista la retrocessione o Gigi Di Biagio darà comunque campo ai titolari, in difesa Thiago Cionek e Jacopo Sala possono essere i due terzini con la solita coppia centrale formata da Vicari e Bonifazi, in porta andrà il croato Letica mentre a centrocampo torna dalla squalifica Valdifiori, pronto a prendersi il posto di regista davanti alla retroguardia con Bryan Dabo e Missiroli che sono in ballottaggio per accompagnarne l’azione. Sulle corsie esterne l’ex D’Alessandro e Strefezza potrebbero avere la meglio su Murgia, che rappresenta una buona opzione alternativa; da vedere invece se Petagna sarà titolare, al fianco del veneto le soluzioni sono svariate perché può giocare un trequartista (Valoti, Castro o anche Federico Di Francesco) o una prima punta, in questo caso la scelta sarebbe tra Floccari e Cerri che hanno pari opportunità di essere titolari.

I DUBBI DI FONSECA

Per Spal Roma Fonseca non rinuncia al nuovo modulo che gli ha dato una mano a migliorare i risultati: è tornato Smalling che prenderà subito il posto di Ibanez, non convocato al pari di Federico Fazio. Dunque Kolarov giocherà ancora come terzo di difesa con Gianluca Mancini a completare il reparto, mentre a sinistra sarà confermato Spinazzola. Sull’altro versante del campo invece si prepara un avvicendamento con Zappacosta che dovrebbe tornare titolare a scapito di Bruno Peres; in porta andrà Pau Lopez, a centrocampo invece il sistema che taglia fuori gli esterni offensivi prevede due registi come Veretout e Amadou Diawara, poco spazio per Cristante che potrebbe tornare eventualmente utile per la trequarti. Dove però la concorrenza è spietata: a parte i laterali ci sono Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan in grande vantaggio, questa volta però l’armeno potrebbe riposare a beneficio di Carles Perez. Anche Dzeko potrebbe essere destinato alla panchina con Kalinic in campo, ma questo si vedrà.

IL TABELLINO

SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, J. Sala; D’Alessandro, Valdifiori, B. Dabo, Strefezza; Floccari, Petagna

A disposizione: D. Thiam, Tomovic, Salamon, Felipe, Reca, Fares, Valoti, Missiroli, Murgia, Castro, F. Di Francesco, Cerri

Allenatore: Luigi Di Biagio

Squalificati: –

Indisponibili: E. Berisha, Zukanovic

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; G. Mancini, Smalling, Kolarov; Zappacosta, Veretout, Cristante, Spinazzola; Carles Perez, Lo. Pellegrini; Dzeko

A disposizione: Fuzato, Cetin, Bruno Peres, A. Diawara, Villar, J. Kluivert, Zaniolo, Pastore, Mkhitaryan, Perotti, Kalinic

Allenatore: Paulo Fonseca

Squalificati: –

Indisponibili: Mirante, Santon, F. Fazio, Ibanez, Cengiz Under



